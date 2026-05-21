Del “nuestra idea es seguir” al “es una decisión personal” en 17 días: las razones del adiós de Almada al Real Oviedo

El 2 de mayo antes de visitar La Cartuja ante el Betis, a Guillermo Almada se le preguntó en la sala de prensa sobre su futuro más allá del 30 de junio. “Nuestra idea es quedarnos en el Oviedo”, zanjó, directo. Esta mañana, tan solo 19 días después, el charrúa anunció lo que se intuía desde comienzos de semana, tal y como informó el lunes LA NUEVA ESPAÑA, que el camino del entrenador y de la entidad se separaría tras el partido del sábado en Mallorca. “No vamos a continuar; ha sido una decisión personal”, expuso Almada ante los medios en El Requexón. Un cambio radical de opinión que se ha ido fraguando en las últimas semanas por diversas circunstancias. La pregunta que se hace el oviedismo es clara: ¿qué ha pasado para ese cambio en 19 días?

En primer lugar, hay que analizar quién toma la decisión. Almada repitió en varias ocasiones en su última intervención que era una decisión suya, que agradecía al club la confianza puesta en él de cara a la próxima temporada, dejando claro, a su juicio, quién había tomado la postura final. Esta idea del entrenador admite matices.

El técnico ha ido cambiando la visión sobre el asunto por los últimos resultados, el feedback con el vestuario y más factores. Pero también el Grupo Pachuca ha seguido un camino similar. De confianza plena en él, a empezar a explorar otras vías al entender que su gestión suscitaba muchas dudas.

Martín Peláez fue el primero en anunciar en una entrevista en este periódico con motivo del centenario el pasado 26 de marzo que la apuesta por Almada era firme. “Nuestra idea es que siga pase lo que pase”, aseguró en plena lucha por la permanencia. El principal avalista del técnico ha sido Jesús Martínez. Siempre ha sido así. El cambio de estilo de Carrión a Almada mostró una mejoría evidente. El Oviedo no estaba muerto. Eso era lo que se esperaba con su llegada. Y aunque los resultados no terminaron de llegar, sí se observaba una competitividad que invitaba a redoblar la apuesta.

Pero en las últimas semanas, las cosas han cambiado. Y aquí entramos de lleno con las razones de la marcha. A Almada se le ha caído el equipo, 2 puntos de 18, y la sintonía con el vestuario, que nunca ha sido la idónea, se ha resquebrajado. Martín Peláez y Agustín Lleida mantuvieron un par de reuniones con futbolistas de la plantilla, una de ellas con el entrenador presente, para ponderar la opinión de los pesos pesados respecto a un futuro con Almada. Ahí se hizo manifiesta la desunión.

Y está el asunto con Cazorla. Esa mala gestión, expuesta por Dani Calvo, que convirtió el mayor activo de este Oviedo en un secundario en el día a día. La relación no era fluida, por mucho que el internacional sea el futbolista más fácil de llevar en un vestuario, y quedó evidenciado en las palabras al final del choque en el Bernabéu. Ese “es una forma de decirlo”, que comentó Cazorla sobre la supuesta decisión consensuada de empezar el choque en el banquillo. En aquella conversación previa que se produjo en la merienda horas antes del choque, tal y como se contó en este periódico, Almada le ofreció a Cazorla la titularidad pocas horas antes del partido, sin haber ensayado en el once, y el internacional le respondió que le parecía una falta de consideración hacia sus compañeros.

Así que todo suma. Porque, además, entre medias Almada también fue transitando por un camino de certezas a otro de dudas. Cuentan desde el vestuario que el cuerpo técnico del charrúa también ha tenido que ver en la nueva postura del entrenador, ya que algunos de sus ayudantes más fieles entendían que la relación se había ido deteriorando y que no era aconsejable estirar esta etapa en Oviedo.

Por eso el domingo por la noche, tras el duelo ante el Alavés que registró gritos pidiendo su dimisión, el entrenador dio a entender que ya había tomado su decisión. Y que era la de no seguir. Pero también en el club se habían alineado en esa misma postura. Jesús Martínez, finalmente, también se situó en esa corriente.

El futuro del banquillo

Ahora, el club debe rehacer su hoja de ruta. Entra en una fase inicial el Oviedo en la búsqueda de su nuevo entrenador. En una en la que está recabando informes de los diferentes perfiles libres en el mercado antes de lanzar su apuesta. Julián Calero e Iván Ania son dos de los que gustan a los rectores en España. Pero Jesús Martínez tendrá el liderazgo en el proceso, como siempre sucede.

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Y, además, está el asunto del director deportivo. Antonio Prieto Cata es el deseado, como desveló LA NUEVA ESPAÑA el pasado 12 de mayo, después de unas conversaciones que se iniciaron hace meses y que han incluido varios encuentros. Espera el club que acabe la temporada para que Cata pueda desvincularse de Osasuna, con mucho en juego esta última fecha, pero con la sensación desde hace semanas de que acabará aceptando la propuesta azul para dar un paso al primer plano, después de varios años exitosos como segundo de Braulio en el club rojillo. La cuestión es conocer si será Cata el que lidere desde España la elección del técnico, si tendrá peso su decisión o si se resolverá íntegramente desde México. De momento, con la salida confirmada de Almada, sí se sabe que el Oviedo empezará un proyecto de cara a Segunda División sin acumular el lastre de un final de temporada en Primera División muy desilusionante. Una carga menos.