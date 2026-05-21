Juan Mata, reconocido en Australia: "Esta temporada he vuelto a enamorarme del fútbol"
El asturiano recibe el el Johnny Warren Medal reconoce al mejor jugador de la temporada
O. O.
Juan Mata ha completado una gran temporada 25-26 en el fútbol de Australia que ha coronado recibiendo los dos máximos galardones que concede el fútbol australiano a nivel individual: el Johnny Warren Medal reconoce al mejor jugador de la temporada y el eToro Playmaker of the Year, que reconoce la mejor asistencia de la temporada.
El jugador de Melbourne Victory, autor de 13 asistencias y 5 goles (nadie ha generado más tantos en la A League), recibió ambos premios en Sydney, y reconocía lo mucho que ha disfrutado este año en el terreno de juego. "Me siento muy orgulloso de haber aportado todo lo posible dentro y fuera de la cancha al Melbourne Victory. Es una pena no haber llegado a la final por el título, que era nuestro objetivo, pero esta temporada he vuelto a enamorarme del fútbol", afirmaba Mata.
Hay que recordar que Juan ya fue elegido Mejor Jugador del Mes en enero, febrero y marzo por la Liga, y antes Jugador de Diciembre por la Asociación de Jugadores de Australia. El Johnny Warren Medal, que debe su nombre a uno de los futbolistas más carismáticos de la historia de Australia, lo han ganado jugadores como Mark Viduka o, el año pasado, Nicolas Milanovic, ahora en el Aberdeen. Mata fue elegido por un panel de expertos creado para la ocasión.
El eToro Playmaker of the Year lo ha ganado el asturiano por la asistencia que dio en la octava jornada en la victoria de su equipo ante Adelaide United. Este galardón se concede mediante votación popular.
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