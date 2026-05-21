Guillermo Almada confirma su marcha del Oviedo: "No voy a continuar; Ha sido un orgullo representar a este club"

Guillermo Almada ofreció esta mañana su última rueda de prensa previa a un partido, antes de que el Oviedo viaje a Mallorca para cerrar una temporada decepcionante coronada con el descenso. Así fueron las reflexiones del uruguayo.

Último partido. “Tenemos responsabilidad, por el prestigio, del club y de los futbolistas. Pensamos en el partido, en hacerlo lo mejor posible e intentar ganar. Estamos analizando todo para tratar de poner el mejor equipo para darle seriedad. Intentaremos ganar”

Su situación personal. “No es fácil, los futbolistas están golpeados. Ha habido una evolución, en competir, no es fácil de llevar para ellos. Nos hubiera gustado otro panorama desde el inicio. No es fácil de gestionar”.

Relación con los jugadores. “La entrega y disposición ha sido espectacular. Ha habido alguna diferencia en la óptica, de alguna decisión, es normal”.

Continuidad. “No vamos a continuar. Es una decisión personal. Ha sido un orgullo representar al Oviedo. Agradecemos la intención del club de seguri, agradezco el ofrecimiento, estoy complacido en que hayan pensado en nosotros. Pero hemos tomado esa decisión”.

Razones de su salida. “Son machos factores, como entrenador sabes lo que hay. Vinimos en un momento difícil. Oviedo tiene un gran futuro, con muchas posibilidades de volver a Primera. Lo que perdura es la institución. Hay una afición con arraigo que enorgullece a los que formamos parte del club”.

La plantilla. “Espectacular, se inventó por parte de algunos que yo tuve un problema con Santi y no es verdad. Desde el primer día él se mostró dispuesto, fue una relación excelente. Siempre lo he destacado. Queríamos administrar los entrenamientos y él quería continuar. Para mí, que él tuvo un ascenso por su rendimiento físico y futbolístico y llegamos hasta ahora por esa continuidad. Esa nube que creó el periodismo no es real, no sé de dónde salió”.

Qué pesa en su decisión. “Hay muchos argumentos que analizas. Personales, profesionales, proyecto... Creemos que es la mejor decisión. No tiene nada que ver con los gritos de la semana pasada en el Tartiere, es normal en el fútbol. La habíamos tomado antes. Sentíamos repaldo de la afición. Y de los futbolistas, juegan ellos”.

Final de liga feo. “Cazorla tiene más minutos con nosotros que con los otros entrenadores. Ha jugado en casi todos los partidos. Tomamos la decisión de que juegue al final porque el equipo rival está más desgastado. No ha faltado a ningún entrenamiento”.

Opción de Cazorla titular. “Sí me lo planteé, lo hablamos con el staff. Nos dio soluciones en los segundos tiempos. Hicimos muchos más goles, recibimos menos, competimos... Superamos a muchos equipos en la parte futbolística... Nos faltó que se reflejara en el marcador. Nos faltaron jugadores con ciertas características para ratificar lo bueno. Nos parecía más importante Santi en los últimos 30 minutos. Vimos una evolución en su parte física, el talento no lo niega nadie”.

Conversación con Jesús Martínez. “Son decisiones que debe tomar uno. Hay que darle oportunidad para pensar en la próxima temporada y tomarse su tiempo.

Qué cambió. “Nunca confirmé mi continuidad, dije que era lo menos importante. Queríamos tomar un tiempo para analizarlo”.

Futuro. “Hemos recibido ofertas, siempre cerramos la puerta. A partir de que acabe el contrato analizaremos lo que podamos hacer. Lo importante ahora es el Oviedo, cuando acabe lo veremos. En la distancia siempre seré un aficionado del Oviedo. Con esta pasión y arraigo hace que se sienta orgullo de haber pertenecido al Oviedo”.

Polémicas. "Son cosas del periodismo. Pero no hubo nada con Santi, no es real. Hemos sentido apoyo de mucha gente y cualquiera puede expresarse, son los avatares de esta profesión".