Un descenso y un Pichichi en juego y una bronca pendiente: el Oviedo, juez en el drama del Mallorca

Aterriza el Oviedo en Palma de Mallorca con sus situación más que digerida, después de un par de jornadas consciente de que el año que viene jugará en Segunda. Más atentos todo a lo que vendrá en las próximas semanas, un proyecto con cambios importantes que tendrá como objetivo recuperar la ilusión perdida esta temporada. Pero antes de que llegue todo eso, y aunque el club ya trata de acelerar los cambios, queda una última estación en este breve viaje por Primera. Y para el Mallorca la situación es muy delicada.

El Oviedo será hoy testigo, y puede que juez, de la resolución de la Liga con el descenso. No lo tiene sencillo el equipo de Demichelis que, para empezar, tiene que ganar a un Oviedo ya sin nada en juego pero que de momento no se ha dejado ir . Lo que no sea que los tres puntos se queden en Mallorca, significará el descenso del conjunto insular.

El equipo entrenado por Demichelis es el que peor lo tiene de todos los involucrados en la pelea por salvarse. El Mallorca encara la última fecha penúltimo, con 39 puntos, a 3 de la salvación que marca en estos momentos el Elche de Sarabia, antes de visitar al Girona, tercero por la cola y por lo tanto en descenso, con 40 puntos. Osasuna y Levante, ambos con 42 puntos como el Elche, también se juegan la supervivencia en la última jornada.

Para alcanzar la salvación, el Mallorca tiene que vencer y esperar que el Elche y Osasuna pierdan y el Levante puntúe en Sevilla para salir beneficiados de ese triple empate a 42 puntos con el que sueña aferrado a los goles de Vedat Muriqi. El kosovar también se juega en esta última jornada ganar el Pichichi. El delantero arranca la última jornada con 22 goles, a dos del madridista Kylian Mbappé.

Fuego cruzado

Por la situación no fuera ya complicada para el Mallorca, la última polémica ha saltado con las palabras de Demichelis en la previa en las que se le preguntaba por el estado físicos de Marash Kumbulla diciendo que "no sabía nada de él. A buen entendedor, pocas palabras bastan, no sé nada y sé todo de Marash". Al ser preguntado por la profesionalidad de la plantilla, Demichelis añadió que "el que no ha querido estar, no está", dejando caer que el caso de Kumbulla podía no ser el único.

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El defensa respondió a través de una historia de Instagram: "Me enteré por la prensa de algunas noticias y comentarios que ponen en duda mi profesionalidad y mi compromiso con el Mallorca. No permito que se cuestione mi implicación y mi compromiso profesional. Habrá momento y tiempo para aclararlo, pero ahora todas las fuerzas deben estar centradas en el partido de mañana. Sigamos unidos, amunt Mallorca".