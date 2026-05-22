Un gol de Cardero le da el subcampeonato de Chipre al AEK Larnaca de Javi Rozada

Álex Cardero anotó un tanto en el 3-4 con el que el AEK Larnaca dirigido por Javi Rozada completó su temporada en la liga de Chipre. El triunfo sumado, unido a la derrota del Apollon, 5-2 ante el Omonia, deja al AEK segundo de la Liga, un gran resultado en una temporada en la que Cardero se incorporó en el mercado de invierno y Rozada llegó para la disputa de la liguilla por el título, incluyendo a su llegada la emocionante eliminatoria ante el Crystal Palace en la Conference League que se resolvió en la prórroga. También está en la plantilla otro exoviedista, Jimmy.

Con este resultado, el AEK iguala su mejor clasificación de su historia y se asegura su clasificación para competición europea la próxima campaña, concretamente la Conference de nuevo. Rozada tiene contrato otra temporada más, mientras que Cardero regresará a Oviedo tras su cesión de esta segunda vuelta.