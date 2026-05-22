Santi Cazorla, protagonista inesperado de una despedida de soltera en el Aeropuerto de Asturias (con foto incluida)
“Le dijimos: ‘Santi, ¿te puedes hacer una foto con mi amiga?’'", cuentan entre risas las amigas de la novia
Lo que iba a ser una despedida de soltera sorpresa acabó convirtiéndose en una anécdota oviedista. Marina Vega, de 28 años, se casa el próximo junio y sus amigas decidieron organizarle un viaje del que no sabía absolutamente nada. Ni destino, ni plan.
La sorpresa comenzó ya en el aeropuerto. El grupo coincidió en el mismo avión que la expedición del Real Oviedo, que viaja a Palma para disputar mañana su partido frente al Mallorca. Pero claro, había un problema: Marina no podía descubrir el destino antes de tiempo.
Sus amigas improvisaron entonces una escena tan surrealista como divertida. Aprovechando la presencia de Santi Cazorla, una de ellas se acercó al capitán azul para pedirle una foto con la novia. Todo con una condición silenciosa: que no hablara demasiado para no delatar el viaje.
“Le dijimos: ‘Santi, ¿te puedes hacer una foto con mi amiga?’'", cuentan entre risas. Marina aceptó encantada posar con el futbolista… sin caer en la cuenta de que aquella imagen ya revelaba media sorpresa.
“Fijo que ahora les damos suerte”, bromeaba Regina de Friera tras coincidir con los jugadores durante el vuelo. Además, asegura que la plantilla estuvo muy cercana con ellas: “Nos decían que nos lo pasáramos bien”.
La despedida sigue en Palma. Y Marina ya tiene una historia imposible de superar: descubrir el destino de su viaje gracias a una foto con Santi Cazorla
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