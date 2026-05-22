Ovie Ejaria no seguirá en el Oviedo: el club activará la cláusula para rescindir su contrato por 20.000 euros

A falta de un solo partido, puro trámite, el Oviedo mira a la temporada que viene con la intención de formar una plantilla competitiva que levante la ilusión y, sobre todo, pelee por el regreso a Primera por la vía rápida. Ya lleva el club trabajando desde hace meses y ahora se pondrá manos a la obra en la confección de una plantilla que sufrirá una remodelación notable. La mitad de los futbolistas acaban contrato y no seguirán, pero no todos los jugadores con vinculación tienen asegurado un lugar en el equipo. Ovie Ejaria es el caso más claro: el club no cuenta con él y activará la cláusula por la que puede rescindir su contrato a cambio del pago de una penalización no muy costosa.

El centrocampista inglés llegó el pasado verano a El Requexón por recomendación de Paunovic, que le había entrenado en el Reading, para ver cómo se encontraba tras un largo periodo de inactividad. La idea era probarlo, pero no tardó en encontrar el apoyo del serbio, que confiaba plenamente en sus capacidades. A finales de agosto, el club ya había cerrado su incorporación y el británico se comprometió por dos temporadas con los azules.

Había serias dudas sobre su estado físico, pero en el Oviedo también se tenían esperanzas en que Ovie mostrara todo su potencial futbolístico y cuajara en Primera. Por eso se le firmó por dos temporadas.

Pero el club se cubrió las espaldas y añadió una cláusula por la que podía cancelar el segundo año de contrato al final de la primera temporada a cambio de una indemnización de 20.000 euros. Ahora, el Oviedo ha decidido ejercer la cláusula ya que el centrocampista no entra en los planes de cara a la temporada que viene. Ante la perspectiva de que no encuentre acomodo en otro equipo, el club se evita así tener que pagarle una cuantía más elevada por su salida.

Sin continuidad

La participación de Ejaria en el Oviedo ha sido escasa y se ha encontrado con un problema continuo de lesiones desde que empezó a entrenarse con el equipo el pasado verano. Dejó destellos de su clase en pretemporada, pero las molestias le impidieron asentarse con un Paunovic dispuesto a mantener su apuesta.

Carrión también quiso mostrarle, pero nunca logró la continuidad deseada. Todo fue a peor en la segunda vuelta, en la que el inglés solo ha disputado 19 minutos (ante el Villarreal) sobre el terreno de juego. Ha sufrido problemas físicos que le han impedido participar con regularidad en los entrenamientos. Su saldo total en la Liga ha sido de 196 minutos, repartidos en 8 partidos, solo dos de ellos como titular. La apuesta no ha salido como se quería y su intento por triunfar en España ha llegado a su fin.