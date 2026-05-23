Almada se va reivindicando su trabajo: “Hasta los últimos 5 o 6 partidos hemos ido en ascenso”

Guillermo Almada ofreció sus últimas valoraciones como entrenador del Real Oviedo tras la contundente derrota sufrida en Son Moix, 3-0, en un choque en el que a los suyos les faltó un punto de intensidad.

La lectura. “Mal partido. Jugamos mal. Nunca nos encontramos cómodos con el balón, generamos algunas situaciones pero ellos llegaban en transición. Se notó un equipo golpeado, aunque intentamos recuperarnos”,

Motivos de su marcha. “No es importante por qué tomé la decisión, sino lo que va a venir en un futuro. Tras ganar en Vigo, al Villarreal les merecimos ganar, y contra el Elche fue injusto, empezamos un bajón en lo anímico que se ha notado en esta recta final”,

Valoración de su trabajo. “Es la primera vez que tomó une quipo en medio de la temporada, y heredas un trabajo y una plantilla. Creo que fuimos en ascenso hasta los últimos 5 o 6 partidos, agresivos, generamos, y perdimos puntos injustamente. Y luego hemos tenido una bajada. Se hizo difícil el final tras el descenso”.

El proyecto de Pachuca. “Conociendo a Jesús, que es un hombre pasional, comprometido, ya debe estar planificando la temporada que viene, la inversión en jugadores, en renovaciones… Estoy seguro porque es inquieto y le apasiona, tiene mucho amor por Asturias”.

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El cambio de Forés. “Buscábamos otra movilidad en el delantero fue un cambio táctico más que otra cosa”.