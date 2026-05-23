Las lágrimas de Demichelis tras el descenso del Mallorca: “Todos intentarán pescar aquí..."
" En lo personal, con mi staff, me duele porque hemos trabajado con honestidad", indica el entrenador
Martín Demichelis, entrenador del Mallorca, entró con lágrimas en los ojos en la sala de prensa para ofrecer su lectura en el drama del descenso bermellón. «Las últimas derrotas han sido dolorosas, se nos escapó ahí. Desde que llegué, hicimos lo más difícil porque sacamos muchos puntos y le dimos una identidad al Mallorca a la hora de jugar. Con los 3 puntos de hoy logramos el 50% de los puntos y no nos da. El grupo está dolorido. Los jugadores sufren, sus familias también. En lo personal, con mi staff, me duele porque hemos trabajado con honestidad. Intentamos mostrar compromiso», expuso el argentino. Y añadió: «Como locales hemos hecho grandes partidos, y merecimos los triunfos. Fuera no planteamos otras cosas pero los locales se sienten arropados y cometimos errores».
Sobre el pasado del Mallorca, explicó que “yo no estuve en años anteriores, desconozco qué pasado. Me he involucrado, pero no puedo hablar de más atrás. Hay club para crecer en varias áreas. El Mallorca va a volver”. Y agregó: "Todos intentarán pescar aquí, porque hay jugadores que no son de Segunda. Hay que reconstruir en algunas cosas para ser un club estable. Para pelear por subir y quedarse".
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