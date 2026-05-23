El Vetusta busca golpear primero a un ilusionado Coria
El filial azul inicia la final del play-off a Primera Federación sin Falah ni Lavilla
N. L.
El Real Oviedo Vetusta visita este domingo Cáceres con el objetivo de continuar con su crecimiento y erigirse en el gran protagonista del final de temporada azul. El filial visitará al Club Deportivo Coria, a partir de las 19.00 horas, en La Isla, en el partido de ida de la final del play-off de ascenso a Primera Federación. La eliminatoria, a doble partido, decidirá una plaza en la tercera categoría del fútbol español y se resolverá una semana después en la capital asturiana.
El sorteo emparejó al conjunto oviedista con el equipo cauriense, que afronta la cita con la ambición de seguir haciendo historia para una localidad de apenas 12.000 habitantes. El Coria, dirigido por Ray Rosa, viene de eliminar al Deportivo Minera y ha convertido el duelo ante los ovetenses en todo un acontecimiento. Desde las 14.00 horas se vivirá una fiesta en torno al campo de La Isla, con foodtrucks y música con el objetivo de alimentar el ambiente y empujar al equipo para tomar ventaja antes de que la eliminatoria se decida en Oviedo.
El Vetusta, por su parte, llega a esta ronda decisiva después de superar al CD Tudelano en una eliminatoria exigente y muy competida. El equipo que dirige Roberto Aguirre mantiene intacto el sueño del ascenso y encara dos partidos decisivos con el objetivo de culminar un curso sobresaliente.
Ambos técnicos tendrán bajas para el encuentro de ida. En el Coria no estarán los lesionados Hugo López y Gonzalo Llerena, dos ausencias sensibles para Ray Rosa. El filial oviedista seguirá sin poder contar con Omar Fallah y Martín Lavilla, también lesionados.
El árbitro del encuentro será el lucense Jesús López, que estará asistido en las bandas por Diego Cusset y Alberto Blanco. El Vetusta buscará obtener un buen resultado en La Isla para intentar cerrar el ascenso ante su afición en el partido de vuelta.
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