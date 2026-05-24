Adiós oficial a la "dedicación" de Almada: estas son sus opciones para entrenar la próxima temporada

Cerrada una temporada para el olvido, el Real Oviedo ya centra sus esfuerzos en la próxima campaña que como no puede ser de otra manera tiene como objetivo volver cuanto antes a Primera División. El club ha dado el primer paso al anunciar la salida de Guillermo Almada, algo que ya se sabía desde que el técnico confirmara el jueves que no continuaba al frente del banquillo. "El Real Oviedo quiere agradecer a Guillermo Almada, y al cuerpo técnico que se incorporó con él al proyecto azul, la profesionalidad y la dedicación mostrados desde su llegada a la entidad", indica el club en un comunicado en el que le desea lo mejor en el futuro profesional.

La noticia había sido anunciada por el propio Almada algunos días antes. Lo que no quiso aclarar el entrenador son los motivos concretos de su marcha. Preguntado en las dos últimas intervenciones públicas por estos motivos, el técnico defendió que no era lo importante en estos momentos y simplemente se refirió a "un cúmulo de factores", que le llevaron a decidir su no continuidad en una decisión "personal".

"El Real Oviedo les desea el mayor de los éxitos en sus futuros retos profesionales y personales, agradeciendo siempre el camino recorrido juntos", cierra el Oviedo su comunicado.

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Ahora, el entrenador buscará nuevo destino, aunque parece complicado que vaya a ser en la competición española, donde ha entrenado esta misma temporada a Valladolid y Real Oviedo, sin lograr los objetivos con ambos clubes. Su destino puede estar en América. Uno apetecible es el banquillo de la selección de Uruguay, que apunta a quedar desierto tras el Mundial por la salida de Bielsa. Otra opción es un regreso a la Liga mexicana, donde goza de un gran cartel tras los éxitos cosechados con los Tuzos de Pachuca. Almada defiende que aún no tiene destino.