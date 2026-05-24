Hassan, sobre su posible salida este verano: “ Por mi edad soy un jugador que puede dar dinero al Oviedo"

Tras la derrota en Mallorca, ese 3-0 que supone el peor broche posible a un año para olvidar, Haisem Hassan atendió a los medios en la zona mixta. El extremo analizó lo sucedido en el año y habló sobre su futuro. Es uno de los futbolistas por los que el Oviedo podrá recibir alguna propuesta y él es consciente de que todo puede pasar este verano. “Estoy muy a gusto en el Oviedo, siempre me han tratado bien. Es un gran club, y aquí he vivido los mejores momentos de mi carrera deportiva. El Oviedo siempre será parte de mi corazón. Veremos qué pasa, en todo caso yo he sido feliz en el Oviedo. No sé qué pasará porque no hay jugadores intocables, esto es un negocio. No pienso en qué pasará, solo en intentar hacer un buen Mundial. Después ya veremos lo que pasa, pero estoy contento de haber estado en un club tan grande. Si tengo que quedarme en el Oviedo lo haré feliz y lo daré todo para ayudar a devolver al equipo a Primera”, indicó el internacional por Egipto ante los medios.

Hassan insistió en que aún no sabe qué le deparará el futuro, aunque es consciente de que una propuesta interesante podría empujarle lejos de Oviedo. “No sé qué piensa el club. Pero nadie es intocable y me queda un año de contrato. Por mi edad soy un jugador que puede dar dinero al Oviedo. El fútbol es un negocio, no me han dicho nada, lo hablaremos. Yo estoy feliz aquí, si tiene que acabar mi etapa en el Oviedo será agradecido con todos y deseando que el equipo vuelva a Primera”, señaló.

En su análisis de la temporada, Hassan habló del colectivo y de sus sensaciones personales. Sobre la campaña del Oviedo, explicó que “todo ha sido muy rápido, parece que fue ayer cuando ascendimos. Es una temporada difícil, lo sabíamos porque el Oviedo no es un club acostumbrado a Primera últimamente, pero no pensábamos que fuera tan duro. Todos, tanto los jugadores como la directiva, hemos cometido errores. Hay que intentar quedarse con lo positivo, sacar conclusiones de los errores. Ha sido un aprendizaje. Ojalá el Oviedo esté pronto en Primera y no cometa los mismos errores. Este es un club de Primera, con una afición de Primera”.

Su crítica también se dirigió al aspecto individual: “Ha sido una temporada de altibajos en lo personal. Ha sido un aprendizaje ara mí. Ahora toca descansar mentalmente. El año que viene espero que sirva el aprendizaje para hacer una mejor campaña”.

Cerrado el curso, las dudas se ciñen sobre el futuro del Oviedo. La afición cruza los dedos para que Santi Cazorla decida continuar un año más y tener algún elemento de fe al que agarrarse. Hassan es de los que confía en un último baile del Mago. “Le dije la semana pasada que se quede un año más. Dice que le toca pensar, que va a valorar lo bueno y lo malo de quedarse. Es su decisión, quieres jugar con él y aunque tenga una edad lo ha demostrado: es uno de los mejores jugadores con los que he jugado y la queda mucho fútbol. Puede ayudar al Oviedo a que vuelva a Primera”, cerró.