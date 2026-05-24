La plantilla del Real Oviedo, de vacaciones hasta la pretemporada
Tras el choque en Mallorca, que acabó de la peor manera, la plantilla del Real Oviedo ha quedado de vacaciones. La mitad de los futbolistas son libres de vinculación con el club azul -los cedidos y los que termina n contrato- mientras que los futbolistas con vinculación deberán regresar a Oviedo para el inicio de la próxima pretemporada. Aunque no está claro que todos los futbolistas con contrato vayan a estar el primer día: el caso más evidente es el de Ovie Ejaria, al que el club rescindirá la vinculación de una segunda campaña. En la imagen, los jugadores se despiden de la afición en Son Moix tras finalizar el partido del sábado.
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