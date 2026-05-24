Primer paso en el nuevo Oviedo, confirmada la salida de Almada: “Tras el anuncio realizado hace unos días…”

Cerrada una temporada para el olvido, el Real Oviedo ya centra sus esfuerzos en la próxima campaña que como no puede ser de otra manera tiene como objetivo volver cuanto antes a Primera División. El club ha dado el primer paso al anunciar la salida de Guillermo Almada, algo que ya se sabía desde que el técnico confirmara el jueves que no continuaba al frente del banquillo. “El Real Oviedo quiere agradecer a Guillermo Almada, y al cuerpo técnico que se incorporó con él al proyecto azul, la profesionalidad y la dedicación mostrados desde su llegada a la entidad”, indica el club en un comunicado en el que le desea lo mejor en el futuro profesional.

Así ha sido el comunicado del club azul:

“Tras el anuncio realizado hace unos días en rueda de prensa, en el que confirmó que no continuará dirigiendo al equipo, el Real Oviedo quiere agradecer a Guillermo Almada, y al cuerpo técnico que se incorporó con él al proyecto azul, la profesionalidad y la dedicación mostrados desde su llegada a la entidad.

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El Real Oviedo les desea el mayor de los éxitos en sus futuros retos profesionales y personales, agradeciendo siempre el camino recorrido juntos”.