La última sidra, por ahora, en Primera: así fue la despedida del oviedismo en Mallorca

El fin de temporada supuso un triste colofón para el oviedismo, pero en especial para la Peña Azul de Mallorca que cuando salió el calendario se esperaba un fin de fiesta con el mejor sabor de boca y ellos como testigos. No se ha seguido el guion soñado, queda claro a estas alturas, pero como el oviedismo se demuestra en las buenas y en las malas, los peñistas quisieron festejar la visita de su Real Oviedo a la isla con una espicha coronada en Son Moix, para ver la despedida de Primera en directo.

Pedro García, Roberto García, Rocío Carral y Carolina García.

"Ha sido una pena que el final sea así, porque no tenemos objetivos clasificatorios en juego y además la gente de Mallorca también estaba muy desanimada toda la semana", indicaba antes de la disputa del choque Saúl Rodríguez Hernández, uno de los miembros más activos de la peña. La asociación fue creada por Miguel Crespo hace algunos años, pero al volver a Asturias el presidente es Saúl, policía nacional destinado en Palma desde 2005, el que se encarga de tirar del carro.

Miguel Ángel Junqueira.

Para el cierre en la isla, la peña organizó una espicha de sabor asturiano en el bar Tres bandas, en la plaza de S’Escorxador, a unos 15 minutos a pie del estadio, lo que facilitó la presencia de los miembros de la peña. Allí no faltó la sidra. "Los hay que son asturianos exiliados, seguidores del Oviedo de siempre, pero también se nos juntan otros amigos que se han vuelto oviedistas por nuestra insistencia", cuenta Saúl Rodríguez, que junto a una treintena de aficionados dio cuenta de la espicha antes de poner rumbo hacia el estadio.

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Junto a los exiliados, muchos oviedistas que se desplazaron desde Asturias para ver el choque. Muchos de ellos, compraron las entradas con anterioridad, cuando se imaginaban que podía ser un duelo trascendental por la supervivencia. Fue lo que hizo Miguel Ángel Junqueira, que sacó los billetes ya en noviembre. "Estaban bastante baratos y por entonces me imaginaba que podía ser un fin de fiesta para la temporada", comentaba con un punto de amargura. A pesar de la situación, Miguel Ángel, como otros tantos que se desplazaron en vuelos directos desde Asturias, aprovechó al menos para pasar unos días en la isla.