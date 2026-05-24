La última sidra, por ahora, en Primera: así fue la despedida del oviedismo en Mallorca
La Peña Azul de Mallorca organiza una espicha antes del choque que pone fin al campeonato
El fin de temporada supuso un triste colofón para el oviedismo, pero en especial para la Peña Azul de Mallorca que cuando salió el calendario se esperaba un fin de fiesta con el mejor sabor de boca y ellos como testigos. No se ha seguido el guion soñado, queda claro a estas alturas, pero como el oviedismo se demuestra en las buenas y en las malas, los peñistas quisieron festejar la visita de su Real Oviedo a la isla con una espicha coronada en Son Moix, para ver la despedida de Primera en directo.
"Ha sido una pena que el final sea así, porque no tenemos objetivos clasificatorios en juego y además la gente de Mallorca también estaba muy desanimada toda la semana", indicaba antes de la disputa del choque Saúl Rodríguez Hernández, uno de los miembros más activos de la peña. La asociación fue creada por Miguel Crespo hace algunos años, pero al volver a Asturias el presidente es Saúl, policía nacional destinado en Palma desde 2005, el que se encarga de tirar del carro.
Para el cierre en la isla, la peña organizó una espicha de sabor asturiano en el bar Tres bandas, en la plaza de S’Escorxador, a unos 15 minutos a pie del estadio, lo que facilitó la presencia de los miembros de la peña. Allí no faltó la sidra. "Los hay que son asturianos exiliados, seguidores del Oviedo de siempre, pero también se nos juntan otros amigos que se han vuelto oviedistas por nuestra insistencia", cuenta Saúl Rodríguez, que junto a una treintena de aficionados dio cuenta de la espicha antes de poner rumbo hacia el estadio.
Junto a los exiliados, muchos oviedistas que se desplazaron desde Asturias para ver el choque. Muchos de ellos, compraron las entradas con anterioridad, cuando se imaginaban que podía ser un duelo trascendental por la supervivencia. Fue lo que hizo Miguel Ángel Junqueira, que sacó los billetes ya en noviembre. "Estaban bastante baratos y por entonces me imaginaba que podía ser un fin de fiesta para la temporada", comentaba con un punto de amargura. A pesar de la situación, Miguel Ángel, como otros tantos que se desplazaron en vuelos directos desde Asturias, aprovechó al menos para pasar unos días en la isla.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para la máquina de café italiano espresso más barata del mercado: por solo 24,99 euros
- Rajan en el estómago con un cúter a un joven en Gijón: 'Habían quedado para arreglar las cosas
- El único hotel 'gran lujo' del norte de España está en un pueblo asturiano de 35 habitantes y atrae desde estrellas de Hollywood a jeques: 'Vendemos la sencillez del campo a clientes de alto nivel
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego completo de cuandos de acero inoxidable más barato del mercado todo por solo 5,99 euros
- Luto en Avilés por la muerte repentina de Manu Menéndez, hijo de Manolo Egocheaga
- Multado con 200 euros por usa la baliza v16 pero no tener la botella obligatoria a mano: la Guardia Civil vigila los maleteros
- Multas de 200 euros en el interior del coche pese a detenerse en un semáforo en rojo y arrancar cuando se pone en verde: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Grave suceso en Luanco: un italiano 'fuera de sí' trata de agredir a una patrulla de la Policía Local y cae desplomado en parada cardiaca