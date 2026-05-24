El Vetusta cae goleado ante el Coria y deberá buscar la remontada en el Tartiere (3-0)

El Vetusta tiene muy cuesta arriba la final por el ascenso a Primera Federación tras caer con claridad ante el Coria en el partido de ida (3-0). El conjunto extremeño fue superior al filial carbayón, que se marchó al descanso con dos goles en contra y no remató entre los tres palos en todo el encuentro.

El partido no pudo comenzar peor para los intereses ovetenses. Apenas se había cumplido el primer minuto cuando Toper ganó profundidad por la banda y puso un centro preciso al primer palo, donde Benji se adelantó a la defensa visitante para enviar el balón al fondo de la red. El tempranero 1-0 desató la euforia en La Isla y dio aún más confianza al Coria. El equipo cacereño mantuvo el control del encuentro tras el gol, movió el balón con criterio y se impuso en las disputas ante un Vetusta incómodo, sin continuidad y con muchas dificultades para asentarse sobre el terreno de juego. En el minuto 16, Mba tuvo una ocasión clarísima para ampliar la ventaja, pero Miguel Narváez respondió con una gran intervención para evitar el segundo.

text_format [object Object] [object Object] edit delete swap_calls Coria: Aarón Alonso (2); Currás (2), Álvaro Domínguez (2), Iñaki León (2), Jacobo (3), Sergio Gómez (2), Tapia (3), Adri Pérez (3), Toper (3), Benji (3) y Mba (2). Cambios: Chavalés (2) por Toper y Dawda (2) por Benji, min. 57. Bautista (2) por Adri Pérez, min. 66. Mercadal (2) por Iñaki León y Tomy (2) por Mba, min. 71. Vetusta: Miguel Narváez (2); Adri Fernández (1), Adri Lopes (1), Marco Esteban (1), Espinosa (1), Lucas Antañón (1), Diego Tejón (2), Agudín (2), Enzo Pérez (1), Guille Berzal (2) y Castri (2). Cambios: De la Hera (1) por Antañón, Dieguito (2) por Enzo Pérez y Cheli (1) por Berzal, min. 60. Jaime (1) por Casti, min. 79. Lamine (1) por Adri Lopes, min. 86. Goles: 1-0, min. 1: Benji. 2-0, min. 37: Toper. 3-0, min. 57: Jacobo. Árbitro: Jesús López Fernández (Colegio gallego). Amonestó al local Benji, y a los visitantes Adri Lopes y Espinosa. La Isla.

El primer disparo del filial carbayón no llegó hasta el minuto 19 y se marchó lejos de la portería local, una acción que resumía los problemas ofensivos del equipo asturiano. Poco después, en el 21, el Coria volvió a rozar el gol en un saque de esquina que remató Adri Pérez, de nuevo repelido por Narváez, el mejor del Vetusta en la primera mitad.

A partir del minuto 25, los de Roberto Aguirre lograron tener algo más de posesión y adelantaron líneas, aunque sin profundidad ni claridad en los últimos metros. Sus únicas aproximaciones llegaron con disparos lejanos que no encontraron portería. El Coria, sólido atrás y cómodo en el desarrollo del partido, apenas sufrió. La superioridad local encontró premio de nuevo en el minuto 37. Mba recuperó un balón muy peligroso al borde del área y cedió para Toper, que apareció libre de marca para empujar el esférico a la red y firmar el 2-0. El marcador hacía justicia a lo visto sobre el césped y dejaba muy encarrilado el encuentro para los extremeños.

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Tras el paso por los vestuarios, el Coria mantuvo su dominio territorial y estuvo cerca del tercero en el minuto 50, con un remate al palo de Sergio Gómez. No perdonó un minuto más tarde: Jacobo aprovechó una nueva acción ofensiva local para establecer el definitivo 3-0. El Vetusta intentó recortar diferencias en el tramo final, pero fue un quiero y no puedo. Sin remates a portería y superado por un Coria más intenso y eficaz, el filial ovetense queda obligado a una remontada muy complicada en el partido de vuelta, el próximo domingo en el Tartiere a las 12 horas.