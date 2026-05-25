Aarón, tras ser elegido mejor jugador del Oviedo: “Tengo el ‘volveremos’ marcado entre ceja y ceja”

Aarón Escandell ha sido premiado por Mahou como el futbolista con mejor rendimiento de esta temporada en el Oviedo, tras una votación hecha entre los aficionados. El meta, con un año más de contrato, ha agradecido la confianza de la gente y ha hablado de todo lo que ha supuesto esta temporada con final agrio.

“Es un honor que me hayan votado los aficionados, sobre todo porque ha sido un año complicado a nivel individual y colectivo. Pero no todos pueden decir que han jugado en Primera con el Oviedo. Seguro que más pronto que tarde estaremos otra vez en Primera”, indicó el meta, que a continuación eligió el momento más especial de la temporada: “El partido más importante fue el primer partido en casa de la temporada, ante el Real Madrid. No salió como queríamos pero fue el más emotivo, después de 24 alejados de Primera. Fue emocionante. Me quedo con ese encuentro porque después de tanto tiempo poder vivir el regreso con la gente lo hizo el más bonito para el recuerdo”.

Sobre los aficionados, Aarón defendió que “el apoyo durante todo el año ha sido excepcional. No podemos tener la más mínima queja. Lo percibo desde que llegué a Oviedo. Tengo un gran cariño de la gente, es lo que recibo por la calle, por redes... En todos lados. Y lo agradezco porque no lo había sentido así en toda mi carrera, en ningún club. Tengo un agradecimiento total”.

El año también le ha servido para mostrarse en el escenario principal, Ha sido un curso de aprendizaje para él. “He mejorado en la lectura de los pases interiores a la espalda de los defensas. También en el juego aéreo un poco. Hemos sido valientes, sobre todo con Almada, a la hora de defender. Y, sobre todo, mejorar en que cuando el equipo te necesita estar preparado para actuar. Lo hemos logrado porque es difícil estar un tiempo desconectado y tener que actuar”, valoró, antes de referirse al objetivo inmediato: “En el futuro lo que veo es el volveremos, lo tengo marcado entre ceja y ceja. Es el objetivo principal”.

Noticias relacionadas

Por último, dedicó unas palabras a los seguidores azules: “Doy las gracias por estos dos años con el Oviedo, esta temporada es inolvidable a pesar del descenso. Sois increíbles, nos vemos el próximo partido en el Tartiere”.