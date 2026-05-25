El Oviedo ofrece volver a los afectados por las obras en la Tribuna Lángara

El Real Oviedo ha informado a través de un comunicado en su página web que aquellos 356 abonados que fueron afectados por las obras realizadas en la Tribuna Lángara durante el verano de 2024 podrán a partir de ahora gestionar su regreso a la ubicación original de sus asientos, en un trámite a realizar los próximos 28 y 29 de mayo. Los pasos para la solicitud podrán realizarse en las oficinas del Carlos Tartiere, en horario de 10.00 a 15.00 horas. Actualmente, la Tribuna Lángara dispone de 1.988 localidades, de las que 1.878 están ocupadas al cierre de la presente temporada. El club azul mantiene bloqueados 110 asientos reservados exclusivamente para los socios afectados por las actuaciones acometidas hace dos veranos, con el objetivo de facilitar su posible reubicación en la grada.