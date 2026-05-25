Mallorca y Girona duplican la ayuda al Oviedo tras el descenso de categoría: así queda el reparto de millones
Los azules tendrán 9 millones a repartir en dos temporadas
El Oviedo partirá el año que viene con una posición de fuerza en Segunda División desde el punto de vista económico, pero no tanto como ha sucedido con otros descendidos recientes. De hecho, es el menos agraciado con el reparto de millones de los tres descendidos. Según 2Playbook, el Mallorca recibirá 18,5 millones de euros, el Girona 18,2 y al Real Oviedo le corresponderán 9 millones.
El reparto de este dinero, que concede LaLiga para paliar los efectos de un descenso de categoría y la bajada en los ingresos, en especial los correspondientes a derechos televisivos, se basa en los años en la máxima categoría que acumulen los clubes. Así, las cinco campañas seguidas del Mallorca y las cuatro del Girona en Primera División se contraponen al único curso de los azules antes del regreso a Segunda.
Además, la ayuda se divide por dos temporadas, así que el tope salarial del Oviedo sufrirá un aumento de 4,5 millones de euros por las dos próximas campañas. La cifra encaja con los 14,5 millones de euros de límite salarial que el presidente explicó a las peñas en la reciente reunión para acercar posturas tras un año de distanciamiento. Una cifra que puede matizarse con ingresos inesperados, con los traspasos como principal vía para hacerlo.
Sin herencias
La distancia con Mallorca y Girona puede ampliarse precisamente por esta vía, la de vender futbolistas. El mismo conjunto bermellón hará caja próximamente con la venta de futbolistas importantes en el mercado como Muriqi, Samu Costa o el exazul Leo Román.
El Oviedo no tiene jugadores de ese caché, pero a cambio sí cuenta con una ventaja: no hereda contratos costosos en Segunda. Los sueldos más altos eran de futbolistas cedidos o de otros que quedan libres con el descenso. Evita así la situación vista otros años en la categoría, cuando equipos descendidos no lograban vender a algunos jugadores y debían asumir sus enormes fichas en Segunda División.
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