Revolución para corregir errores: los cambios en cuatro frentes que afronta el Real Oviedo

No ha salido el regreso a Primera como todos esperaban. Más bien al contrario. Una pesadilla de 29 puntos, el centenario con el guion más triste que el oviedismo podría imaginar. El lema desde hace semanas, cuando se consumó el descenso, es de aprender de los errores e intentarlo de nuevo. Al menos, se conoce el camino. Y quiere Pachuca predicar con el ejemplo con varios cambios en el club aunque con la misma filosofía que tiene que a Jesús Martínez como punta de la pirámide en la toma de decisiones en el futuro Real Oviedo. La revolución azul apunta a varios frentes.

Nuevo jefe en el banquillo

La decisión de más calado apunta al sustituto de Guillermo Almada, entrenador saliente por la falta de confianza de los futbolistas en su método y las últimas semanas de su mandato. Ambas partes llegaron a la conclusión que lo mejor era una salida. Y ahora el Oviedo se encuentra en la misma casilla que otros veranos, la de elegir entrenador. Un proceso, por cierto, que suele dilatarse más de la cuenta con Pachuca a los mandos: solo hay que recordar cómo llegó Calleja tras un extenso proceso de selección.

Como entonces, la búsqueda del candidato ideal se dirige en dos frentes: Asturias y México. Los rectores azules en Oviedo elaboran una lista de entrenadores que pueden encajar en el perfil y la envían a Jesús Martínez. Julián Calero -libre- e Iván Ania -con contrato en el Córdoba- son dos de los que más gustan en las oficinas. Hay más.

Pero es en México donde se tiene que levantar el pulgar. Además, el propio dueño de Pachuca tiene sus propios candidatos, así que la lista es, a estas alturas, extensa.

A la espera de Cata

Habrá una nueva cara visible en la planificación deportiva, y eso sí es una gran novedad en el modelo Pachuca. Desde hace meses, el Oviedo apuesta fuerte por José Antonio Prieto, Cata, mano derecha de Braulio en Osasuna desde su puesto en la secretaría técnica, negociaciones en curso desveladas por LA NUEVA ESPAÑA el pasado 12 de mayo. Su predisposición ha sido plena desde el primer momento, como así quedó demostrado en varias reuniones, una de ellas en Santander, con los rectores azules. Incluso el hombre de confianza de Jesús Martínez, Rafael Monge, participó en alguna de ellas.

El Oviedo ha fiado todos sus movimientos al "sí" de Cata, aunque previamente sí mantuvo contactos con otros candidatos, como Ramón Soria, del Castellón. El club espera que la llegada de Cata no se dilate y pueda empezar cuanto antes la reconstrucción de la plantilla.

Los dos aspectos ya analizados parecen condenados a estar relacionados. La lógica apunta a que primero se elija director deportivo y este participe en el nombramiento del técnico. Pero en un club con un funcionamiento tan especial como el de este Oviedo las búsquedas se están dando, al menos de momento, de manera simultánea.

Nuevos nombres en el club

Otro de los detalles en el regreso a Segunda, habrá cambios en los hombres de confianza del presidente. César Martín aglutinará funciones esenciales como vicepresidente ejecutivo, con Agustín Lleida más centrado en la parte deportiva. Y se cocinan dos fichajes: el del periodista Antonio Virgili como líder en comunicación y Vicente González-Villamil, presidente de los veteranos, como embajador azul. No se descarta que haya más cambios, incluidas salidas, aunque estas no apuntan a los nombres importantes dentro de la entidad.

Lo que sí ha sido la intención desde hace meses es la de reforzar la secretaría técnica, con más ojos para rastrear jugadores. Es esta una decisión unida a la de la llegada de un nuevo director deportivo.

Una casa a estrenar

Y habrá una novedad más. Una muy importante: un nuevo hogar para el club. El Oviedo ya ha cerrado la compra de la nueva ciudad deportiva en Siero y quiere que el traslado de El Requexón a la nueva ubicación se convierta en la pieza central de un proyecto que, defienden desde el club, va más allá de los resultados a corto plazo.