Siguen los cambios en el Oviedo: despedido el entrenador del Femenino

El Real Oviedo Femenino sigue sometido a una profunda renovación. Tras el despido de María Suárez, directora general, y Marcos Suárez, director deportivo, y sus reemplazos por Ángel González y Gévora Duran, ahora es el entrenador el que se sabe que no continuará. El club ha decidido despedir a Andrés Clavijo, que llegó a mitad de temporada, sucediendo a Andrea Suárez, con el objetivo no logrado de salvar al equipo del descenso. Los nuevos responsables deberán nombrar ahora al sucesor de Clavijo.

Así lo ha hecho oficial el Real Oviedo

“El Real Oviedo ha tomado la decisión de resolver el contrato de Andrés Clavijo como entrenador del primer equipo femenino.

El técnico deja desde este momento de ser entrenador del conjunto de la capital del Principado. De igual manera, Candy Viera, su asistente, también finaliza su vinculación con la entidad carbayona.

El Real Oviedo quiere expresar su agradecimiento a Andrés Clavijo y Candy Viera por su entrega, profesionalidad y trabajo durante su etapa al frente del primer equipo femenino.

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Desde el Club, les deseamos toda la suerte del mundo en su futuro profesional”.