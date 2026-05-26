Menos ayuda, menos traspasos, pero también menos carga en los contratos: la comparativa entre el Oviedo y los otros dos descendidos de Primera

El Oviedo partirá el año que viene con una posición de fuerza en Segunda División desde el punto de vista económico, pero no tanto como ha sucedido con otros descendidos recientes. De hecho, es el menos agraciado con el reparto de millones de los tres equipos que han perdido la categoría. El hecho de que Levante y Elche hayan abrazado la salvación y que los que acompañen al Oviedo sean conjuntos con más arraigo en los últimos años en Primera, hace que los azules partan de una posición de inferioridad respecto a ellos. Según 2Playbook, el Mallorca recibirá 18,5 millones de euros, el Girona 18,2 y al Real Oviedo le corresponderán 9 millones por la ayuda al descenso que concede LaLiga.

El reparto de este dinero, que reparte la patronal para paliar los efectos de un descenso de categoría y la bajada en los ingresos, en especial los correspondientes a derechos televisivos, se basa en los años en la máxima categoría que acumulen los clubes. Así, las cinco campañas seguidas del Mallorca y las cuatro del Girona en Primera División se contraponen al único curso de los azules antes del regreso a Segunda.

Además, la ayuda se divide por dos temporadas, así que el tope salarial del Oviedo sufrirá un aumento de 4,5 millones de euros por las dos próximas campañas. La cifra encaja con los 14,5 millones de euros de límite salarial que el presidente, Martín Peláez, explicó a las peñas en la reciente reunión para acercar posturas tras un año de distanciamiento. Esa cifra, orientativa a estas alturas, supondría para los azules un puesto de honor en cuanto a la capacidad de inversión en Segunda, pero muy alejada a la de otros proyectos en cursos precedentes de clubes recién descendidos.

Aún es aventurado hablar de un tope salarial cerrado ya que la cantidad puede matizarse en cualquier momento con ingresos inesperados, con los traspasos de futbolistas como principal vía para hacerlo.

La distancia con Mallorca y Girona puede ampliarse precisamente por esta vía, la de vender futbolistas. El mismo conjunto bermellón, que perdió la categoría el domingo en el choque ante el Oviedo, hará caja próximamente con la venta de futbolistas importantes en el mercado como Muriqi, Samu Costa o el exazul Leo Román. El Girona también cuenta con activos atractivos para el mercado, además del soporte de City Group, clave en la ayuda con futbolistas del conglomerado.

El Oviedo no tiene jugadores de tanto caché como sus compañeros de descenso, pero no es para nada descartable que amplíe el tope con la salida de futbolistas. Haisem Hassan ha sido el primero en expresar las dudas sobre su futuro en el Oviedo. Lo hizo en la zona mixta de Son Moix, diciendo que "por mi edad puedo ser un futbolista que deje dinero en el Oviedo". Otros como Ilyas Chaira se le supone mercado en Primera. También Alberto Reina, vinculado su nombre a varios clubes, aunque la intención de la entidad carbayona es que siga en Segunda. El nombre con más pretendientes es seguramente el de Fede Viñas, con un Mundial por delante para revalorizarse, pero el hecho de actúe cedido por el Club León hace que el Oviedo no se lleve ninguna recompensa por su traspaso.

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No espera el Oviedo generar grandes cantidades con ventas pero a cambio sí cuenta con una ventaja respecto a Girona y Mallorca: no hereda contratos costosos en Segunda. Los sueldos más altos eran de futbolistas cedidos o de otros que quedan libres con el descenso. Evita así la situación vista otros años en la categoría, cuando equipos descendidos no lograban vender a algunos jugadores y debían asumir sus enormes fichas en Segunda División.