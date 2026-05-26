Cata dice no al Oviedo y el club reinicia la búsqueda de un director deportivo

El Real Oviedo tenía previsto todo para que José Antonio Prieto, Cata, se convirtiera en el nuevo director deportivo del club azul. Incluso trabajaba en su presentación esta misma semana. Pero la respuesta definitiva del secretario técnico de Osasuna no ha sido positiva, como ha informado Cope Asturias: Cata decide rechazar la oferta del Oviedo y seguir en Osasuna.

El Oviedo había puesto todos sus esfuerzos en la contratación de Cata como director deportivo, aunque antes había mantenido reuniones con más candidatos. Incluso Cata mantuvo conversaciones con un par de futbolistas de la plantilla del Real Oviedo para conocer de fondo el funcionamiento del club. Además, las frecuentes reuniones con el de Osasuna y su predisposición desde el primer momento, hizo que el Oviedo se centrara en esta contratación y no explorara otras vías. Ahora, toca empezar de cero con la búsqueda de un nuevo encargado de la planificación deportiva.

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De la mano del nombramiento de Cata estaba la búsqueda del entrenador. El club esperaba el fichaje del primero para que participara en el nombramiento del sucesor de Almada. Ahora, también esa decisión se queda en el aire, a la espera de que se reinicie la búsqueda de un director deportivo.