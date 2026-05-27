Las claves del “no” de Cata al conjunto azul: “El Real Oviedo es un gran club, pero siente lealtad por Osasuna“

El plantón de José Antonio Prieto, “Cata”, al Real Oviedo, tras meses de negociaciones encaminadas y con la firma prácticamente cerrada, deja al club azul sin su principal apuesta para liderar la planificación deportiva. El secretario técnico de Osasuna comunicó ayer su decisión de no recalar en El Requexón pese a que la operación parecía hecha, y los motivos que han llevado al catalán a dar marcha atrás empiezan a aflorar.

Fuentes conocedoras de las negociaciones explican a LA NUEVA ESPAÑA que el rechazo final no tiene nada que ver con el Real Oviedo. Más bien, todo lo contrario. Cata está eternamente agradecido al Oviedo, ya que "es un gran club”, lo que parece dejar claro que la decisión nada tiene que ver con el proyecto azul.

Las mismas fuentes apuntan a tres factores que han terminado inclinando la balanza hacia su continuidad en Pamplona. El primero, la sensación de felicidad y comodidad en Osasuna, un club en el que lleva años trabajando y en el que se siente plenamente realizado. El segundo, el vínculo personal con el director deportivo, Braulio, y con el presidente rojillo, dos figuras a las que se siente especialmente leal y con las que mantiene una estrecha relación construida a lo largo de los últimos años. Y el tercero, el componente emocional, que en las últimas horas ha pesado más. “Es feliz en Pamplona y lo prioriza”, explican fuentes cercanas al secretario técnico.

El propio Braulio, director deportivo de Osasuna, daba ayer una pista clara de lo que estaba ocurriendo al ser preguntado por la situación de su mano derecha. “Cata ha demostrado que se quiere quedar”, aseguró el dirigente rojillo en una intervención pública, dejando entrever que la decisión estaba ya tomada en favor del club navarro.

Hasta ese momento, la implicación de Cata con el proyecto del Real Oviedo había sido total. El catalán había participado en las últimas semanas en la búsqueda del nuevo entrenador y en la identificación de posibles fichajes interesantes para el regreso a Segunda División. Había mantenido varias reuniones con la dirección azul, incluida una en Santander, en la que elaboró un guion detallado de lo que él haría en El Requexón para construir un equipo competitivo en la categoría de plata. Incluso había dialogado con varios futbolistas de la plantilla actual para conocer mejor el funcionamiento interno del club. Y la elección del próximo entrenador del Real Oviedo, según fuentes conocedoras de los movimientos, había pasado también por su filtro.

Tampoco había sido una negociación exenta de matices. El Real Oviedo mantenía algunas reservas sobre la respuesta final, ya que en distintos momentos del proceso había detectado vaivenes en la postura del secretario técnico rojillo. Aun así, la implicación de Cata en las últimas semanas hacía pensar en un desenlace favorable. Lo que no esperaba el club azul era que el giro definitivo llegara tras la última reunión con la directiva navarra, una vez certificada la permanencia de Osasuna en Primera División, un trámite que se alargó hasta la última jornada del campeonato y que dilató la toma de decisión.

En esa reunión, según trasladan en el entorno del catalán, se reactivó el peso emocional del proyecto rojillo. La lealtad hacia Braulio, la relación personal con el presidente y la sensación de pertenencia a un club al que Cata ha terminado de moldear deportivamente durante los últimos años acabaron por decantar la balanza. La oferta del Real Oviedo, atractiva en lo profesional y con un proyecto ambicioso de regreso a Primera, no fue suficiente para vencer el arraigo del secretario técnico en Pamplona.

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El resultado, para el Real Oviedo, es un palo importante en plena planificación de la nueva temporada. La entidad azul pierde a la persona en la que confiaba para liderar la reconstrucción deportiva, en un momento crítico en el que el reloj corre y en el que ya están pendientes decisiones sobre el banquillo, las salidas de jugadores y las incorporaciones. Tocará empezar de nuevo en la búsqueda de un director deportivo.