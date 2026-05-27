Jesús Martínez dará explicaciones sobre el futuro del Real Oviedo tras el descenso

El presidente del Grupo Pachuca y propietario del Real Oviedo, Jesús Martínez, ofrecerá hoy a las 18 horas una rueda de prensa telemática para analizar la situación del club tras la consumación del descenso a Segunda División. Una comparecencia largamente esperada por la afición carbayona.

Será la primera vez que Martínez se dirija públicamente al oviedismo desde la polémica rueda de prensa que ofreció en el mes de octubre, en la que sus mensajes generaron una considerable controversia entre los aficionados. Desde entonces, el empresario mexicano no había vuelto a pronunciarse en público sobre la actualidad del Real Oviedo, una ausencia que se prolongó durante todo el tramo decisivo de la temporada.

La comparecencia llega además en uno de los momentos más sensibles de los últimos años para la entidad. El Real Oviedo regresa a Segunda División apenas una temporada después del histórico ascenso, en medio de un proceso de reestructuración interna del que ya se han ido conociendo algunos movimientos en los últimos días, como la salida de Guillermo Almada del banquillo y la planificación deportiva para la próxima temporada. El Real Oviedo se quedó sin el director deportivo que tenía pensado incorporar en las últimas semanas, Cata, que terminó ayer echándose atrás en el último momento y obliga al club a replantear de cero ese nombramiento. Una situación que ha dejado a la entidad en una posición incómoda, ya que ahora tendrá que buscar contrarreloj un nuevo responsable deportivo que se encargue de liderar la planificación de la próxima temporada. Y ese trabajo, además, no será menor: la próxima dirección deportiva tendrá que cerrar la elección del nuevo entrenador, apuntalar la plantilla para Segunda División, gestionar las salidas de los jugadores que no entran en los planes y diseñar, desde cero, el proyecto del regreso a Primera.

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Quedan por resolver, también, muchas otras cuestiones que han generado debate durante el último año: la valoración del proyecto deportivo, la gestión social del club en pleno año del centenario y el papel que jugará el propio Grupo Pachuca en el inmediato futuro del club. Asuntos sobre los que se espera que Jesús Martínez se pronuncie en una rueda de prensa que se anuncia decisiva para conocer cómo encarará la propiedad la nueva etapa del Real Oviedo.