Jesús Martínez rompe su silencio: “Hace 6 meses en Oviedo me decían que era Dios y no me lo creía; y ahora tampoco soy lo peor”

Llevaba meses sin aparecer bajo el foco y el oviedismo necesitaba explicaciones. Jesús Martínez atendió a los medios desde México en una extensa intervención por video conferencia para desgranar todos los detalles de la situación del Real Oviedo. Del pasado más reciente, el presente y el futuro, a partir de la próxima temporada en Segunda.

Descenso y sus consecuencias. “En diciembre no estábamos descendidos. Siempre he trabajado con mucha fe, no podíamos anticipar un descenso. Hubo resultados como con el Celta esperanzadores, logramos 9 de 12 puntos. Teníamos buena inercia. No fue así. El descenso se dio a pocas fechas. Mi equipo de trabajo, todos los días estoy en contacto con ellos, empezamos a trabajar y estamos en un proceso de elegir muy pronto el entrenador y tenemos en cartera jugadores interesantes. Tenemos que estar en Primera, su afición lo merece. Todos lo merecemos. Son lecciones de vida que sirven de experiencia por pelear donde merece. Ya trabajamos en la estructura del director técnico y los jugadores, el director deportivo hemos hablado con uno con mucha experiencia y no se pudo lograr el fichaje. Suárez y Lleida han hecho una gran labor. Hemos cometido errores, tenemos la humildad y capacidad, me pasó hace más de 30 años con Pachuca, que descendió. Y volvimos a ascender. Si no desarrollas una infraestructura es difícil pelear con los grandes, como pasó en México. Si no lo hacemos, como hizo el Celta o el Villarreal, o la Real o el Athletic, será más difícil estar sosteniéndonos en Primera. Es dinero, pero trabajamos hacia ya, en Pachuca volvimos a ascender, y fuimos los más ganadores en los últimos 25 años. Tendrán noticias, no más de dos semanas, para tener el entrenador y una plantilla competitiva”

No inversión en enero. “Por mi experiencia, por lo que he estudiado, no sé cuánto tiempo lleva sin meter un duro. El Oviedo estaba en quiebra, a punto de desaparecer y tengo la obligación moral que lo primero es cuidar la institución. No podemos gastar el dinero para al no meternos en problemas, en créditos o insolvencia. Desde Slim y nosotros no ha habido una sola operación que no hayamos cubierto”.

Cuentas limpias. “Hemos cometido errores, sueldos e indemnizaciones de entrenadores ha sido un dineral. Esos 2 millones no nos garantizaba ningún jugador que marque diferencias, así hubiera sido así lo hubiéramos gastado. Sin el Grupo no hubiera competido por ascender. Llevaba 25 años sin luchar un ascenso. Jugamos una y se perdió. Insistimos y subimos. Yo no estuve de acuerdo en que Alemao se fuera, lo dijo el técnico. Alemao sería imposible que llegara al Oviedo, se vendió en 6 millones. Viñas tengo ofertas de casi 20 millones. Imagínese el esfuerzo que hacemos para ayudar al Oviedo con esos jugadores. Si hubiera un futbolista que convence sí lo hubiéramos hecho. Todos mis negocios son rentables menos el Salón de la Fama. No podríamos competir contra otros clubes poderosos como Madrid, Barcelona, Valencia... Por primera vez estaremos en números negros por primera vez en 25 años, lo que supone estabilidad”.

Elección de Carrión. “Fue un gran error fichar a Carrión. Me equivoqué, fui el responsable. De todo. Soy la cabeza. Me convencieron de ficharle y lo asumo. Malísima decisión”.

Almada. “Lo conozco perfectamente, es íntegro, lo quiero mucho. Es una bestia trabajando, hizo campeón a Pachuca. Me hizo vender entre 80 y 90 millones en jugadores. Llegaba a las 7 a Pachuca y se iba a las 5 y me gusta cómo juegan sus equipos. El Oviedo me gustó con él, no nos alcanzó, nos faltó calidad en los refuerzos. Lo hemos visto. Volvería a contratar a Almada para un equipo del Grupo. Ganaba el salario más alto de México y en Oviedo no ganaba ni el 20% de aquello, ese era su compromiso. Me duele y tiene parte de responsabilidad; bajamos todos”.

Modelo de Pachuca. “Llevo 33 años trabajando así, veo más partidos que todos los que estáis ahí, de Segunda, de México, de Chile... Es mi pasión y fortaleza, somos los más ganadores de la historia de México. Y en 3 años logramos la ilusión de ascender a Primera. No podemos decir que todo es malo ni todo bueno. Hace 6 meses me decían que era Dios, el Salvador, no me lo creía; y ahora no soy lo peor. Trabajamos 24 horas diarias. Al Oviedo le hemos dedicado muchísimo”.

Mejoras. “Hemos cometido errores, tenemos que reforzar a Lleida y Suárez, pero mi sistema es el que yo tenga el último sí, por eso doy la cara. Cuanto más ingresos que tengamos es mejor para la infraestructura. Hemos metido un dineral al estadio. La gente que viene de México dicen que es un gran estadio, los jugadores también. Y lo que hemos invertido en fuentes de empleo, en la ciudad deportiva... En próximas semanas se dará un anticipo en lo que se ha avanzado en la ciudad deportiva, con una inversión estratosférica. Sigue nuestro compromiso y redoblaremos esfuerzos. Quería decir que la gente nos dice que ‘más fútbol y menos negocio’, y no estoy de acuerdo porque si alguien ha invertido muchísimo dinero en el Oviedo son Slim y Pachuca. Me dolió mucho el descenso y al día siguiente me llamaron Slim y Arturo y para decirnos que seguimos con todo el apoyo”.

Su frase por Europa. “Seguiré pensando lo mismo: mis equipos están para pelear. Me equivoqué, pensé que podíamos pelear, me hizo ilusión algunos partidos, pero no alcanzó. Si asciendo y me dices que no vamos a pelear por esos puestos de Europa... No me lo van a quitar de la cabeza. Quiero felicitar al Rayo Vallecano, he hablado con su presidente para agradecer la confianza en Alemao. ¿Por qué no pensar en grande? Hay que ver lo que hemos invertido y pensar en grande. Yo lo hago con el Oviedo. Hay mucha gente en el club que se ha dejado la piel por el club y gracias a ellos tenemos más tope salarial y un equipo estable. Leí que el Levante debe 100 millones... Imagínense que os diga que debemos 80 millones. No seré irresponsable. Ya vivieron suficientes angustias. Este equipo tiene que estar siempre en Primera y para ellos trabajamos. Soy ganador, a lo mejor soy iluso: los números reflejan que somos ganadores. Hemos estado en Primera en el Centenario, la gente llorando me decía que les dábamos algo increíble. Para eso luchamos, para tener al equipo en lugares que se merece. Me apena la situación y me avergüenza; hemos cometido muchos errores. Son experiencias de vida, tomaremos mejores decisiones”.

Oferta por el club. “La afición me han mandado infinidad de mensajes que están felices con lo logrado por Pachuca, con su inversión, integridad... Si la gente está feliz, porque 1.000, 2.000 o 3.000 estén en contra no cambiaré. He invertido muchísimos millones de euros, más de 20, 30 o 40. Este proyecto sigue adelante”.

Los fichajes y responsabilidades. “El responsable soy yo. Cada área tiene también responsabilidad. Paunovic, que es un gran entrenador, le tenemos un gran respeto, e influyó mucho en mí, hicimos inversiones fuertes, Ilic costó mucho dinero. Algunos jugadores fueron cosa suya. Nosotros elegimos jugadores que no dieron rendimiento. Asumo la responsabilidad. Espero que no vuelva a pasar. Hay que fichar 3 o 4 Viñas o Escandell, no traer 15. Hay que buscar más calidad. E invertir en la cantera para que salga un nuevo Santi Cazorla. Fueron demasiados fichajes, nos valía con menos. Y no guiarme y darle el 100 por ciento de decisiones al técnico”.

La decisión de Cata. “Hay un plan B y un plan C. Apenas había hablado con él, lo había entrevistado, después de Peláez, Lleida y Suárez. Es una persona muy trabajadora, que conocer a los jugadores. No aceptó, es respetable, pero reforzaremos el área deportiva”.

Rondón y Viñas. “Me gusta Viñas de 9, así va al Mundial. Era uno de mis principales problemas, que el entrenador le pone en un puesto que no me gustaba. Pero lo respeté. El puesto de Fede es 9, pero no sabemos si nos hubiéramos salvado”.

Nosotros teníamos la intención de tener primero al director deportivo. No podemos esperar. Confío en Lleida, Suárez, Peláez, Monge, César... Creo que sí va a estar por la urgencia primero el entrenador. El que venga tiene que conocer el fútbol español. Es un aprendizaje que hemos tenido, que haya estado en España o que haya entrenado en España en Primera o Segunda. En 2 semanas tendremos que decidir a más tardar, ojalá sea antes”.

Ofertas. “Por mi los tres se quedan, Aarón, Reina y Chaira, pero hay cláusulas. Pero si hay interés de equipos no podemos quitarles la ilusión. Tienen que llegar a la cláusula, o acercarse. No seremos egoístas si han dado mucho para el Oviedo. Pero yo me quedaría con los 3. Son 3 grandes profesionales y quieren mucho al club y están arraigados. Lucharemos para que se queden”.

Despidos de entrenadores. “Fueron muy malas decisiones. Me duele pagar un sueldo de un entrenador que ya no está. Ese euro no podemos invertirlo. Por primera vez en mi vida, Berizzo, que tenía contrato con León y me dijo que se iba sin cobrar. Se fue sin cobrar ni un solo centavo. Es el único que me ha tocado en la vida. Pero el error es nuestro, con el caso de Carrión sobre todo, es un error pero hay que pagarle su contrato. Nos pesa estar pagando rescisiones”.

Santi Cazorla. “Habló conmigo, lloramos, fue dura esta lección. Puede hacer lo que él quiera. Si quiere jugar 6 meses, lo juega; quiere ser vicepresidente deportivo, lo es. Es el máximo activo y decidirá con su familia. Lo respetaremos”.

Ausencia en el Centenario. “Estoy pendiente todos los días. Todos. He tenido problemas de salud, me afectan los viajes largos por la espalda, y estoy en un proceso de venta del Club León, hablando con fondos de inversión. Nos obligan a vender a León. Fueron mi señora y mis hijos. Me gustaría estar siempre en Oviedo. Cada día será más difícil que vaya por una razón de salud. Y sigo con los arquitectos para el proyecto de la ciudad deportiva”.

Sucesor de Almada. “El objetivo es pelear el ascenso, vía directa, cada día más difícil con el Mallorca y el Girona, o por play-off. Me dolió el descenso del Zaragoza, por su tradición. Iremos con humildad peleando el ascenso. Me gusta un entrenador intenso, con personalidad, disciplinado, dentro y fuera del campo. Y que trabaje mucho. Que sean obsesivos del fútbol, como yo. Tendremos un equipo competitivo. Almada tenía esas características en los futbolístico, su estilo me gustó en muchos partidos. Competimos y nos faltó ese toque de calidad que sí tienen otros equipos”.

El Vetusta. “Quiero ganar. Felicito al Vetusta, con los malos resultados podemos no reconocerle al entrenador esa labor increíble, estoy orgulloso. Es complicado pero me gustaría que ascendieran. Hay que darles herramientas a los jugadores”.

Mensaje final. “Agradezco las críticas, no sigo redes sociales pero sí leo los periódicos, en unas coincidimos y otras no. Felicito a la afición y agradezco sus mensajes de apoyo. Habrá una inversión fuerte para que se sientan orgullosos de su equipo, pero seremos responsables. Seguiremos invirtiendo en infraestructura”.