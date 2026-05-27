El Real Oviedo reorganiza su estructura: estos son los nuevos cambios
César Martín asciende a vicepresidente ejecutivo en una reestructuración que busca reforzar el organigrama del club ante la próxima temporada
El Real Oviedo ha puesto en marcha una reorganización interna de su estructura institucional y corporativa de cara a la temporada 2026/2027, con varios nombramientos clave que afectan tanto a cargos directivos como a la figura de los embajadores del club. Una reestructuración con la que la entidad azul busca reforzar su organigrama después de un curso convulso y que llega, además, en plena planificación del proyecto deportivo para el regreso del equipo a Segunda División.
El movimiento más destacado es el nombramiento de César Martín como nuevo vicepresidente ejecutivo del Real Oviedo. Hasta ahora, el exfutbolista azul ocupaba las funciones de director de la Fundación Real Oviedo y director de Relaciones Institucionales, cargos desde los que había desarrollado una intensa labor de conexión entre el club, las instituciones y el tejido social asturiano. Su ascenso supone un reconocimiento a la trayectoria desempeñada en los últimos años dentro de la entidad carbayona, así como una apuesta clara por su perfil institucional dentro del nuevo organigrama.
Otra de las incorporaciones más relevantes es la de Antonio Virgili, que llega al Real Oviedo como nuevo director de planificación estratégica. Virgili cuenta con una amplia experiencia en gestión y comunicación institucional. Fue director de la RTPA entre 2011 y 2019 y, hasta su llegada a la entidad ovetense, coordinador general de la Cámara de Comercio de Oviedo. Su fichaje busca aportar una visión global y estratégica al crecimiento del club en los próximos años, en un momento clave para la entidad.
En el área institucional y de representación, el Real Oviedo también ha querido reforzar la figura de sus embajadores. Vicente González-Villamil, histórico exjugador y exentrenador azul, pasa a formar parte del club como nuevo embajador. González-Villamil compartirá responsabilidades con Carlos Muñoz Cobo, quien continuará desempeñando un papel fundamental dentro de esta área. Desde su nombramiento como embajador, el propio Muñoz Cobo ha desarrollado una importante labor de representación del club en numerosos actos institucionales, sociales y deportivos, consolidándose como una figura cercana y respetada tanto dentro como fuera del entorno oviedista.
Por último, dentro del proceso de modernización de la entidad, Rafael Rodríguez se incorpora como nuevo asesor de tecnología. Su función estará orientada al desarrollo y activación de nuevas herramientas y procesos tecnológicos que permitan al club seguir avanzando en materia de innovación, digitalización y optimización de recursos, una de las asignaturas pendientes señaladas por la entidad en los últimos meses.
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