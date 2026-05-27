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Sigue en directo la rueda de prensa de Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo

El mexicano analiza la situación del club tras su descenso a Segunda

Rueda de prensa de Jesús Martínez / Real Oviedo

Joaquín Alonso

Joaquín Alonso

Jesús Martínez, jefe del Grupo Pachuca y dueño del Real Oviedo, ofrece una rueda de prensa en la que analizará las razones de una decepcionante temporada de los azules. También se espera que dé algunos detalles sobre el proyecto de cara a la temporada que viene.

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