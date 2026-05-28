El Vetusta sigue confiando en el ascenso: "Podemos aspirar a todo en el Carlos Tartiere"

Miguel Narváez, portero del Vetusta, analiza en la sala de prensa del Tartiere el choque de vuelta de la final del play-off de ascenso a Primera Federación tras la derrota en la idea ante el Coria por 3-0.

Los ánimos. "El vestuario está con muchas ganas de poder disputar ese partido el domingo, de ir a por esa segunda oportunidad que nos da la eliminatoria e intentar hacer 90 minutos en el Carlos Tartiere que, por lo menos, nos den la oportunidad de intentarlo".

La remontada. "Lo primero, hay que ser autocrítico y ver el partido repetido del fin de semana pasado, porque no solo cometimos errores groseros, sino que tampoco hicimos un gran partido, ni mucho menos cerca de nuestro nivel. Así que lo primero es analizar lo que se hizo mal y todo el margen de mejora que existe. A partir de ahí, obviamente hay que creer en el partido, en que se puede remontar la eliminatoria, pero no vale solo con eso: hay que trabajarlo de manera mental y táctica, y visualizarlo mucho antes del domingo".

La afición del Tartiere. "Para nosotros es un privilegio poder jugar en el Carlos Tartiere, y también nos debe servir como incentivo a la hora de afrontar el partido. Creo que necesitamos que el mayor número de personas pueda acudir para apoyarnos y poner el broche a esta temporada. Para nosotros, ya te digo, debe ser un aliciente de cara a creer en todo".

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El posible ascenso. "Lo primero que hay que recuperar, y que no se hizo el otro día, es competir como lo hemos hecho en casi todos los partidos de esta temporada. Y, a partir de ahí, tratar de jugar el mejor partido a nivel futbolístico del año, que tenemos capacidad para hacerlo. Juntando todo ese tipo de cosas, podemos aspirar a todo, o por lo menos dar 90 minutos de mucha guerra en el Carlos Tartiere".