Nacho Vidal pide disculpas por el descenso del Real Oviedo: "Los jugadores somos los principales responsables de lo que ha ocurrido"

El lateral derecho del Real Oviedo, Nacho Vidal, ha publicado en sus redes sociales una sentida carta dirigida al oviedismo en la que asume la responsabilidad de la plantilla en el descenso a Segunda División y pide disculpas a la afición azul por no haber conseguido el objetivo de la permanencia. El defensa valenciano, uno de los jugadores con contrato en vigor para la próxima temporada, comparte un mensaje cargado de autocrítica, agradecimiento y voluntad de reconstrucción.

"Han pasado ya algunos días desde el final de la temporada. Días de reflexión, de silencio y de mirar atrás con la serenidad que muchas veces no nos permite la competición. Y cuanto más pienso en todo lo vivido, más fuerte siento la responsabilidad y más profunda la culpa por no haber conseguido el objetivo de mantener a nuestro Real Oviedo en Primera División", arranca el lateral.

Nacho Vidal apunta directamente a los futbolistas como principales responsables de lo ocurrido durante el curso. "Los jugadores somos los principales responsables de lo que ha ocurrido. No hemos estado a la altura de lo que este escudo, esta ciudad y esta afición merecían. Nos hemos esforzado al máximo, pero no ha sido suficiente para competir a este nivel", reconoce el defensa. Y, aunque admite haber dado todo en lo personal, asegura que eso no le exime del dolor: "Aunque en lo personal siento que lo he dado todo cada día, eso no evita el dolor, la frustración y la sensación de haber fallado a nuestra gente. Porque vuestro dolor y el nuestro no son diferentes. Son un dolor compartido. Uno que nace de la ilusión con la que todos soñamos esta temporada. De las noches en el Tartiere, de los viajes, de la esperanza de volver a ver al Oviedo consolidado donde pertenece. Y precisamente por eso, duele tanto".

El lateral, eso sí, pide al oviedismo que el descenso no se convierta solo en un recuerdo doloroso y que sirva como aprendizaje para el futuro. "Este club ha pasado 24 años lejos de la Primera División. Peleando en categorías difíciles y recibiendo golpes duros. Realidades muy lejanas a lo que siempre ha representado el Real Oviedo. Y aun así, nunca dejó de levantarse", recuerda Nacho Vidal.

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El jugador defiende que la experiencia vivida esta temporada en Primera debe servir como impulso para el proyecto: "Haber vuelto a competir en la máxima categoría no puede convertirse únicamente en un recuerdo doloroso. Tiene que servirnos para aprender, para crecer y para entender el nivel de exigencia que requiere estar ahí. Haber probado de nuevo la Primera División tiene que hacernos más fuertes como club, como equipo y como afición. Las temporadas difíciles también dejan enseñanzas. Y estoy convencido de que este golpe nos hará volver mejores. Porque si algo ha demostrado el oviedismo durante todos estos años es que no entiende de rendiciones".