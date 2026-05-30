Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

Fede Viñas habla sin tapujos sobre la salida de Almada del banquillo del Real Oviedo: "El día a día no era el mejor"

"Le deseo lo mejor donde le toque ir", dice el ariete azul

Viñas, con la camiseta retro.

Viñas, con la camiseta retro. / Real Oviedo

O. O.

Fede Viñas, delantero del Oviedo, habló para los medios de comunicación tras el final de temporada del Real Oviedo y como previa al Mundial que disputará con el combinado uruguayo. El ariete fue claro sobre la salida de Guillermo Almada del banquillo carbayón. "Bajamos el rendimiento en lo colectuivo y no pudimos logtrar la permanencia. No me sorprendió su salida porque el día a día con Guillermo y el grupo no era el mejor. No me sorprendió la decisión. Le deseo lo mejor donde le toque ir. Es mi mejor temporada. Hay que tener en cuenta a los rivales de Primera División. Me puse a prueba y cumplí. Me fue bien", zanjó.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera más potente y barata del mercado: disponible por menos de 50 euros
  2. Merchero', la jubilación dorada de un toro campeón en la ganadería La Borbolla: 'Sigue funcionando a pleno rendimiento, ya tiene varias hijas y esperamos más
  3. El gran mercado artesanal que acogerá Oviedo durante el fin de semana: habrá deliciosos manjares, actividades infantiles y productos de todo tipo
  4. El refugio de verano de Amancio Ortega está en un pequeño pueblo rodeado de calas preciosas, conocido como el Caribe gallego
  5. Multado por circular a menos de 120 kilómetros por hora en autopista pero la cámara cazó lo que le faltaba dentro: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  6. Solo en Semana Santa y verano, y por un máximo de cinco días: Asturias se convierte en la quinta comunidad de España en aplicar una tasa turística
  7. Jesús Martínez acelera por el nuevo técnico del Real Oviedo: estas son las opciones para el banquillo carbayón
  8. Multas de 200 euros en el interior del coche pese a detenerse en un semáforo en rojo y arrancar cuando se pone en verde: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Fede Viñas habla sin tapujos sobre la salida de Almada del banquillo del Real Oviedo: "El día a día no era el mejor"

Fede Viñas habla sin tapujos sobre la salida de Almada del banquillo del Real Oviedo: "El día a día no era el mejor"

Mañana se esperan colas kilométricas en Ikea para hacerse con el juego de cama más vendido que ha bajado de precio: por solo 16,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Ikea para hacerse con el juego de cama más vendido que ha bajado de precio: por solo 16,99 euros

En imágenes: Segunda jornada de actividad para conmemorar la Carta Puebla de Valdés

En imágenes: Segunda jornada de actividad para conmemorar la Carta Puebla de Valdés

Una de la imágenes más icónicas de Gijón está de vuelta: las casetas llegan a la playa de San Lorenzo

Una de la imágenes más icónicas de Gijón está de vuelta: las casetas llegan a la playa de San Lorenzo

VÍDEO: Arranca el montaje de las casetas en la playa de San Lorenzo

VÍDEO: Arranca el montaje de las casetas en la playa de San Lorenzo

La instalación de las casetas de la playa de San Lorenzo, en imágenes

La instalación de las casetas de la playa de San Lorenzo, en imágenes

La banda de la Escuela Municipal de Música de Llanes cierra el curso con un concierto en La Plaza de la Magdalena

La banda de la Escuela Municipal de Música de Llanes cierra el curso con un concierto en La Plaza de la Magdalena

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de bádminton más barato del mercado: disponible por menos de 15 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de bádminton más barato del mercado: disponible por menos de 15 euros
Tracking Pixel Contents