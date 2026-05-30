Fede Viñas habla sin tapujos sobre la salida de Almada del banquillo del Real Oviedo: "El día a día no era el mejor"

Fede Viñas, delantero del Oviedo, habló para los medios de comunicación tras el final de temporada del Real Oviedo y como previa al Mundial que disputará con el combinado uruguayo. El ariete fue claro sobre la salida de Guillermo Almada del banquillo carbayón. "Bajamos el rendimiento en lo colectuivo y no pudimos logtrar la permanencia. No me sorprendió su salida porque el día a día con Guillermo y el grupo no era el mejor. No me sorprendió la decisión. Le deseo lo mejor donde le toque ir. Es mi mejor temporada. Hay que tener en cuenta a los rivales de Primera División. Me puse a prueba y cumplí. Me fue bien", zanjó.