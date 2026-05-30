Jesús Martínez acelera por el nuevo técnico del Real Oviedo: estas son las opciones para el banquillo carbayón

El Oviedo trabaja contrarreloj en la elección del nuevo entrenador para la próxima temporada. Julián Calero, técnico que ya conoce la casa por su periplo como segundo de Fernando Hierro, sigue siendo el que más gusta en la entidad azul, tal y como avanzó en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA el pasado 19 de mayo. Desde el club se valora mucho el ascenso a Primera cosechado con el Levante y los meses de rodaje en la categoría de oro, aparte de su buen desempeño con el Burgos. Además, el Oviedo sigue pendiente también del exjugador carbayón y actual técnico del Córdoba, Iván Ania.

El Oviedo elaboró una lista de posibles hace unas semanas, tal y como adelantó este periódico, que encajan en el perfil buscado y la han enviado al máximo dirigente del Grupo Pachuca para que tome la decisión final. Calero y Ania gustan, y cumplen con uno de los requisitos que Martínez ha puesto como condición indispensable: conocer el fútbol español. Pero hay más en la lista.

La elección, además, no estará condicionada por la llegada previa de un director deportivo. La negativa de Cata a aceptar el cargo después de meses de negociaciones obligó al Oviedo a replantear todo el calendario interno. Aquella decisión iba a ser clave en la elección del nuevo entrenador, en la que el propio Cata ya había estado implicado durante las últimas semanas. Pero, ante la urgencia, Jesús Martínez confirmó en su reciente comparecencia que no piensa esperar más. "La urgencia es el entrenador", explicó el dueño azul.

El propio Martínez será, por tanto, quien tome la decisión final sobre el nuevo técnico, aunque deje espacio a las recomendaciones del club desde Oviedo. Una posición coherente con la filosofía de gestión que él mismo defendió en su comparecencia. La elección, en cualquier caso, marcará el primer gran paso del nuevo proyecto deportivo del Oviedo en su regreso a la categoría de plata.

El propietario azul también ha dejado claro qué tipo de entrenador busca para liderar el regreso a Primera División. "Me gusta un entrenador intenso, con personalidad, disciplinado dentro y fuera del campo, y que trabaje mucho. Que sean obsesivos del fútbol, como yo", aseguró. Un perfil que, según el propio Martínez, también reunía Almada en lo futbolístico, aunque al equipo le faltó "ese toque de calidad que sí tienen otros equipos". El objetivo, en cualquier caso, es claro: "Pelear el ascenso, por vía directa o por play-off".

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A esa búsqueda contrarreloj se suma otro condicionante: el coste económico de los últimos despidos en el banquillo. El máximo dirigente del Grupo Pachuca admitió que pagar sueldos de entrenadores cesados "ha sido un dineral" en los últimos años, por lo que deberá acertar si no quiere seguir pagando ceses.