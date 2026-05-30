Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, en exclusiva con LA NUEVA ESPAÑA: "La afición azul ha dado una lección en un año tan complicado"

Esto es un pequeño extracto de la entrevista que Jesús Martínez, propietario del Real Oviedo, ha concedido en exclusiva a LA NUEVA ESPAÑA. Mañana saldrá, tanto en el periódico de papel como en la copia digital y en la web de este diario, la entrevista completa, en la que el máximo accionista habla sobre el descenso del cuadro azul, los errores cometidos y los planes de futuro.

En un momento decisivo para el futuro del Real Oviedo, marcado por la búsqueda de entrenador, la planificación de la próxima temporada y el debate sobre el rumbo del proyecto azul, Jesús Martínez (Papantla, México, 1957), máximo accionista, atiende a LA NUEVA ESPAÑA para hacer autocrítica, reconocer errores y explicar cómo pretende recuperar la ilusión del oviedismo tras un descenso y un año convulso en lo deportivo y en lo social.

Admite que contratar a Luis Carrión fue un inmenso error. ¿Lo fue también despedir a Paunovic?

A lo mejor sí. Nos precipitamos en esa decisión, puede ser. Pero ya es pasado y no podemos hacer nada. Paunovic merece todo mi respeto: consiguió un ascenso inolvidable y debemos agradecérselo siempre. Con Carrión sí tengo un sentimiento muy encontrado, porque no se portó bien ni como esperaban, sobre todo, Martín (presidente) y Agustín (director general), que confiaban mucho en él. Para mí, muchas veces la persona es más importante que el profesional.

Ha contratado a cinco entrenadores en cuatro años, ¿no es síntoma de inestabilidad?

Son muchos, está claro. El estilo que busco para un entrenador está muy definido: mucha presión, trabajo y un juego muy dinámico. Por eso me gustaba Almada. Quiero que mis equipos jueguen con esa personalidad, pero a Almada no le llegó y tengo que asumir mi responsabilidad. Ahora hay que acertar con el nuevo técnico. Son lecciones de vida.

¿Qué ha aprendido de esta temporada?

Mucho. Primero, que debemos tener mucha más tranquilidad para elegir al entrenador y tenemos que estar plenamente convencidos, tanto mi grupo de trabajo como yo. Pensándolo ahora, cuando tomamos la decisión de destituir a Paunovic yo habría puesto ya a Almada, porque tenía mucha confianza en él. De hecho, hubo varios momentos de la temporada en los que el Oviedo me gustó con Almada: vi personalidad y un equipo reconocible, pero creo que nos faltaron jugadores de calidad. En vez de contratar quince, debimos contratar cuatro o cinco de gran nivel, que marcaran diferencias. Eso es lo que intentaremos hacer ahora.

Si pudiese volver atrás, ¿repetiría aquella rueda de prensa?

Pues probablemente sí. Así soy. Soy ganador y así lo sentí. Creo que en el Oviedo hemos hecho un buen trabajo en términos generales y ahora, con el descenso y los errores que tuvimos, hemos recibido una lección de vida. ¿De qué me sirve volver atrás y pensar ya que si hice esto o aquello? Solo para no repetir errores deportivos, porque los ha habido. Y quiero decir otra cosa: la afición del Oviedo se ha comportado de manera excepcional. Es un ejemplo a seguir y este año, que ha sido tan complicado, ha dado una lección de oviedismo.

¿Se arrepiente de haber fichado a Borbas?

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