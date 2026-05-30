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Olivares homenajea a Antonio Rivas por sus "valores oviedistas"

La Peña azul "Olivares" rinde homenaje a una de las leyendas del Real Oviedo. La asociación oviedista ha querido premiar a Antonio Rivas, actual director de la cantera azul y exjugador carbayón, por sus "valores oviedistas". En la imagen, alguno de los socios de la Peña Olivares, junto al exjugador, que sostiene, por la izquierda, una bandera de la peña

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