Los veteranos cierran la temporada en el Ángel de la Guarda con gran partido

La Asociación de Veteranos del Real Oviedo celebró anteayer su último partido de la temporada en el centro educativo Ángel de la Guarda. El alumnado del centro, junto con los usuarios del CAI y de la residencia de ASPACE Oviedo, participó en este último encuentro frente al cuadro azul. Gracias al proyecto "Barreras frente a las barreras", desarrollado en el centro educativo, todos pudieron participar y disfrutar de los partidos celebrados durante este curso escolar. Desde el centro educativo esperan que el próximo año pueda seguir llevándose a cabo esta actividad, "gracias a la colaboración de la Asociación de Veteranos, que además sorteó camisetas y bufandas entre los participantes".