Éxito total para la cantera del Real Oviedo: campeones desde juveniles hasta prebenjamines
Las victorias del segundo juvenil y del cadete confirmar en gran año de El Requexón
O. O.
La cantera del Real Oviedo ha supuesto una excepción en una temporada negra para el conjunto azul y se erige como gran dominador del fútbol en Asturias. Este fin de semana ha servido para que el segundo juvenil, que compite en Liga Nacional, y el cadete hayan conquistado sus ligas.
Todos los equipos de la cantera azul han quedado campeones de sus grupos, con la excepción del primer juvenil, en División de Honor, que finalizó en su grupo a nivel nacional en la quinta plaza. A partir de ahí, todo victorias.
El segundo juvenil cerró este fin de semana su liderato en Segunda, y a ese triunfo se suman los dos cadetes (el B es campeón a falta de dos jornadas por disputarse), los dos infantiles (el segundo en idéntica situación con dos fechas por delante) y los dos alevines. El éxito se extiende al fútbol sala, con los triunfos en sus grupos del benjamín y del prebenjamín.
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