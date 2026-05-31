El Vetusta muere en la orilla: el filial del Real Oviedo pierde el asenso en el Tartiere ante un buen Coria (0-1)

El Coria logró el ascenso a Primera Federación al ser superior al Vetusta en los dos partidos de la eliminatoria. En la ida se impuso claramente por 3-0, y en la vuelta volvió a llevarse la victoria con un gol en el tiempo añadido, cuando el equipo azul buscaba marcar y dejaba demasiados huecos en defensa.

Vetusta: Narváez (3); Lamine (1), Marco Esteban (1), Diego Espinosa (1), Martín Lavilla (1); Diego Tejón (1), Cheli (1), Enzo Pérez (1), Agudín (1); Dieguito (1) y Óscar de la Hera (1). Cambios: Adrián Fernández (1) por Lavilla y Berzal (1) por Enzo Pérez, min. 61. Coballes (1) por Agudín y Castrillejo (1) por Cheli, min. 75. Lucas Antañón (1) por Diego Tejón, min. 78. Coria: Aarón Alonso (2); Currás (2), Álvaro Domínguez (1), Iñaki León (1), Jacobo Guzmán (1); Marcos Bautista (1), Tapia (1), Adri Pérez (2), Toper (2); Benji (2) y Mba (2). Cambios: Sergio Gómez (1) por Mba y Tomy (1) por Adri Pérez, min. 61. Dawda (1) por Toper y Chavalés (1) por Benji, min.69. José Antonio (2) por Iñaki, min. 71. El gol: 0-1, min. 95: José Antonio. Árbitro: Barrio Salas (País Vasco). Expulsó por doble amarilla a José Antonio en el minuto 95. Amonestó a los locales Lamine, Marco Esteban y Adri Fernández, y a los visitantes Currás, Jacobo Guzmán y Sergio Gómez. Carlos Tartiere: Unos 4.000 espectadores.

El peligroso Mba tuvo una buena ocasión nada más empezar, pero en el mano a mano con Narváez el guardameta despejó el peligro. Avisaron también De la Hera y Dieguito, aunque sus disparos se fueron fuera. La jugada que pudo ser clave llegó en el minuto 21, al señalar el colegiado un penalti por derribo de Álvaro Domínguez sobre Agudín. La pena máxima la lanzó Óscar de la Hera flojo y por el centro, y el portero la atajó sin problemas. De nuevo el Coria avisó a balón parado, en un saque de esquina servido por Adri Pérez: el remate de Benji se estrelló en el travesaño y botó sobre la misma raya. Poco después fue Agudín el que estrelló su remate en el larguero.

En la segunda parte, durante el primer cuarto de hora apenas hubo nada reseñable. A partir de ahí, los cambios en ambos equipos provocaron que el partido se volviese loco, con oportunidades para Dieguito, que remató flojo en dos ocasiones. Avisó en los últimos minutos Tomy con un cabezazo al que respondió Narváez con una gran intervención. Poco después, el guardameta visitante despejó una gran ocasión de Chavalés. Sin embargo, el meta azul no pudo evitar el remate de José Antonio, que con un disparo raso dio la victoria al conjunto visitante y, con ella, el ascenso a la superior categoría.

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El Vetusta cuajó una primera vuelta muy buena, pero en los últimos doce partidos el balance ha sido negativo, con seis derrotas, tres empates y tres victorias. En la primera ronda del play-off se impuso al Tudelano en los dos partidos, pero en la segunda fue superado con claridad ante un buen Coria.