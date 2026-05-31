El Vetusta, a por la revancha en el Tartiere: así llega el filial azul a la final por el ascenso a Primera Federación

El Vetusta tiene hoy una cuenta muy concreta: ganar por tres goles al Coria en el Tartiere (12 horas, TPA) para forzar la prórroga, o por cuatro para sellar directamente el ascenso a Primera Federación. La eliminatoria llega cuesta arriba después del 3-0 sufrido en la ida en La Isla. Es difícil, pero no imposible. Abonados del Oviedo y carnés oviedistas accederán gratis. La entrada para el público en general es de 20 euros. La taquilla abrirá una hora antes del partido. Se abrirá el fondo norte, Teatinos, Azul Oeste y Herrerita.

Para entender la magnitud del partido conviene mirar de dónde viene el filial azul. El equipo de Roberto Aguirre se había marcado como objetivo asentarse en Segunda Federación tras el ascenso desde Tercera, y terminó haciendo bastante más que eso. Acabó segundo del Grupo I, con 58 puntos en 34 jornadas, 16 victorias, 10 empates y 8 derrotas, 50 goles a favor y 35 en contra. Una temporada por encima de cualquier previsión.

Después llegó el play-off. Y allí el Vetusta volvió a estirar la cuerda. La semifinal ante el Tudelano se resolvió en la prórroga del partido de vuelta, en el propio Tartiere, con dos goles de Óscar de la Hera en el tiempo añadido. Una eliminatoria de las que se recuerdan, resuelta a base de carácter en los minutos finales y que dejó al filial a un solo paso del salto a Primera Federación.

La final, sin embargo, ha empezado de la peor manera posible. El Vetusta no compitió en La Isla al nivel que había mostrado durante todo el curso. Tres goles encajados, una imagen muy lejana a la que el filial había firmado durante toda la temporada y una sensación general de que el equipo dejó pasar la oportunidad de plantarse en el Tartiere con la eliminatoria abierta. Ahora toca dar la vuelta a la situación con el sello competitivo que sí ha caracterizado al filial durante los últimos meses.

Roberto Aguirre ha confirmado la misma convocatoria que se desplazó a Extremadura para la ida, con una única novedad: la incorporación del juvenil Marcos Sánchez. La lista la forman Narváez, Álvaro, Adri Fernández, Adri Lopes, Marco Esteban, Tejón, Óscar de la Hera, Lamine, Cheli, Castri, Dieguito, Martín, Agudín, Yahaya, Lucas Antañón, Iker Gil, Guille Berzal, Marcos Lopes, Diego Espinosa, Coballes, Enzo, Arturo, Marcos Sánchez y Márquez.

A favor del Vetusta, varias cosas. El gol arriba, el carácter mostrado ya en la prórroga ante el Tudelano y, sobre todo, el escenario. Pocas veces le toca al filial azul jugar en el Tartiere. Este mediodía lo hará de nuevo, y se espera una buena entrada en el feudo carbayón, con una afición azul que tras un curso amargo del primer equipo quiere volcarse con la cantera.

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Si la remontada llega, el Vetusta firmará una gesta deportiva enorme: subir a Primera Federación apenas un año después de ascender desde Tercera. Si no llega, quedará la lectura de que el filial ha hecho una temporada brillante. Segundo de su grupo, play-off, semifinal vencida en el Tartiere, futbolistas con proyección y una idea de juego clara. Una plataforma sobre la que seguir creciendo en próximas campañas.