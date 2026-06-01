De 240 a 490 euros: estos son los precios de la campaña de socios del Oviedo para la temporada 2026/27

La temporada 2026/27 en el Real Oviedo ya ha echado a andar. A falta de conocer detalles importantes como la identidad del entrenador y del director deportivo, el club ya ha dado a conocer la campaña de socios, con el siguiente lema: “Lo que nos hace grandes”. Los precios oscilan por situación y categoría entre los 240 y los 490 euros.

Los precios han sufrido una rebaja importante respecto a la temporada pasada en Primera, así se ñpuede comprobar en los diversos sectores. Por ejemplo, de 568 para las renovaciones normales a 390 en Anillo Azul Oeste o de 416 en el Fondo Norte a los 240 actuales.

Los abonos pueden renovarse desde hoy mismo de manera online, aunque la atención presencial en el Carlos Tartiere tendrá lugar el 15 de junio para mayores de 65 años, abonados Oro y personas con movilidad reducida y el 18 para el resto de socios.

La entidad anuncia también que no habrá día del club y se incluye Vetusta, Femenino y cantera, además de descuentos del 15% en tiendas oficiales. Además, la principal novedad es que cualquier abonado podrá pagar tarifa de adulto para que el carnet pueda ser utilizado por otra persona.

Así lo ha comunicado el club.

Hay historias que se escriben con victorias y otras que se construyen con fidelidad. La del Real Oviedo pertenece a quienes nunca dejaron de estar, a quienes sostuvieron el escudo en los momentos más difíciles y siguieron creyendo cuando era más complicado hacerlo. “Lo que nos hace grandes” es una campaña nacida para poner en valor la grandeza de todos y cada uno de los oviedistas. Una grandeza que no se mide por categorías ni por títulos sino por las veces que fueron capaces de levantarse, no abandonar y seguir. En definitiva, de formar parte de esta gran familia azul.

FECHAS IMPORTANTES

1 de junio: Ya se puede renovar tu abono de forma online.

9, 10 y 11 de junio: Se llevará a cabo el cargo a domiciliados.

15 de junio: Comienza la atención presencial con prioridad para mayores de 65 años, abonados Oro y personas con movilidad reducida. El abono fisico en cualquier renovación se entregará a partir del 29 de julio.

18 de junio: Se abre la atención presencial para renovaciones. Recomendamos acudir solo si no puedes completar el trámite online. El abono fisico en cualquier renovación se entregará a partir del 29 de julio.

28 de junio: Fecha límite para renovar tu abono.

29 de junio: La campaña queda pausada para liberar los asientos de los abonados que no hayan renovado.

30 de junio: Segundo y último plazo reservado exclusivamente para los 356 abonados afectados por las obras de la temporada 23/24 para poder regresar a la Tribuna. Lángara.

1 de julio: Se abre el periodo de cambios de asiento con cita previa, siempre sujeto a la disponibilidad real tras la liberación de plazas.

4 de julio: El club anunciará la cifra de plazas disponibles para posibles altas de abono (aquellos que dispongan del carnet oviedista).

6 de julio: Turno para Carnets Oviedistas de la pasada temporada, con prioridad por riguroso orden de espera.

22 de julio: Se enviará el abono digital.

29 de julio: Reparto de abonos físicos.

NUEVAS ALTAS Y CARNET OVIEDISTA

Todas las nuevas altas deberán de ser previamente carnet oviedista. La renovación de los carnet oviedista será online a 26€. Los 26€ se descontarán de la cuota final de abonado en caso de convertirse en abonado. Muy pronto se informará de la manera de darse de alta como carnet oviedista. A partir del 4 de julio, se comunicarán las plazas disponibles para hacerse carnet oviedista. Cabe destacar que aquellos aficionados que ya tenían el carnet oviedista la temporada 2025/2026 tendrán preferencia para hacerse abonado en función de las localidades que haya disponibles.

¿QUÉ INCLUYE EL ABONO?

Acceso a todos los partidos de la temporada regular de LaLiga Hypermotion en el Carlos Tartiere. No habrá día del Club: ningún recargo frente a ningún rival.

Acceso a todos los partidos de Copa del Rey en casa, con equipos de la misma o inferior categoría, (a excepción derbi asturiano en la competición del KO) HASTA SEMIFINALES.

Acceso a todos los partidos en casa de liga regular de Real Oviedo Vetusta.

Acceso a todos los partidos en casa del Real Oviedo Femenino de liga regular.

Acceso a todos los partidos en casa de la cantera del Real Oviedo – masculino y femenino.

Descuento 15% en tiendas oficiales del Club en productos oficiales adidas.

Posibilidad de compra en entradas para partidos de local y visitante.

FINANCIACIÓN Y ENVÍO DE ABONOS

La financiación estará disponible con dos entidades financieras.

El envío al domicilio de los carnet físicos será gratuito pero habrá que solicitarlo previamente.

SALA DE ATENCIÓN AL OVIEDISTA

Por segundo año, tenemos la Sala de Atención al Oviedista: un espacio exclusivo para que abonados puedan resolver dudas y realizar cualquier trámite de forma ágil y personalizada.

CATEGORIAS

La categoría se define por la edad que tengas a 1 de julio de 2026 y por tu antigüedad como socio del Club.

Bebé: a 1 de julio de 2026 tiene de 0 a 3 años.

Niño: a 1 de julio de 2026 tiene de 4 a 13 años.

Juvenil: a 1 de julio de 2026 tiene de 14 a 17 años.

Sub25: a 1 de julio de 2026 tiene de 18 a 24 años.

Adulto a 1 de julio de 2026 tiene 25 años o más.

Jubilado: Mayores de 65 años con pensión.

Abono desempleado. Se mantiene el plazo mínimo de seis meses al paro continuados para poder optar al mismo (necesario justificar los seis meses en situación de desempleo).

Abono Familiar: Familias con al menos tres miembros abonados: 50% de descuento en el carnet de los menores de 18 años. Deben existir al menos dos abonados adultos y parentesco de primer grado.

Abonados Oro: Es gratuito la primera temporada al cumplir los 50 años de fidelidad ininterrumpida.

Abonados plata: Para abonados con más de 25 temporadas de antigüedad. Un 10% de descuento sobre la categoría de tu zona. Se mantiene mientras renueves año tras año.

Abonado jubilado: Podrán optar al abono Jubilado las personas mayores de 65 años pensionistas y quienes acrediten una incapacidad permanente absoluta superior al 65%.

*Aquellos oviedistas que tengan más de 10 años de antiguedad tendrán un 5% de descuento.

CATEGORÍAS BONIFICADAS

Todas las categorías bonificadas que ya existían, se mantienen: familiares, desempleado, peñista. (A los peñistas se les devolverá a lo largo del mes de octubre)

NOVEDAD ABONO TRANSFERIBLE

Para esta temporada habrá la posibilidad de hacer el abono transferible. Cada abonado podrá, voluntariamente, pagar el precio de adulto, sea cual sea la categoría, nombre y edad del abonado, para que lo pueda utilizar cualquier persona.

Para ello, el abonado que así lo desee deberá ponerse en contacto con el Club solicitandolo.

LÍNEAS AZULES

Para contribuir al servicio de Las Líneas Azules de la Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo (APARO) se mantiene destinar a este motivo 1€ de cada abono.

Para conocer toda la información, precios, plazo de la liberación de asientos y demás consultas accede a la página web: info.realoviedo.es

Además, en dicha página web podrás hablar RObot, asistente IA, que está siempre disponible desde el botón flotante de chat. Puedes preguntarle dudas generales de la campaña y, si te identificas, adaptará las respuestas a tu perfil real de abonado o Carnet Oviedista