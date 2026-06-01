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Mbappé, Buceta, Laurina... Así está la situación contractual de la plantilla del Oviedo Femenino

Las azules sufrirán la renovación de su plantilla

Laurina celebra uno de los dos goles que marcó el domingo en el Carlos Tartiere. | Real Oviedo Femenino

Laurina celebra uno de los dos goles que marcó el domingo en el Carlos Tartiere. | Real Oviedo Femenino / Antonio LORCA

O. O.

Tras una temporada decepcionante que finalizó con un descenso doloroso y un cambio profundo en la dirección de la sección, el Real Oviedo Femenino afronta ahora la renovación de su plantilla, que se prevé amplia. Esta mañana, el club ha hecho pública la situación contractual de todas sus futbolistas.

Esta es la situación en la que se encuentra cada jugadora.

Laura Martínez: finaliza contrato.

Saray: contrato en vigor. 

Gema Ginés: contrato en vigor. 

Eva Lois: finaliza contrato. Se valora su continuidad. 

Laura Guldbjerg: finaliza contrato.

Marina Martín: contrato en vigor.

Nerea Lombardero: contrato en vigor.

Vera Rico: finaliza contrato.

Anina: regresa de cesión. Contrato en vigor.

Sheila Garrido: contrato en vigor.

Ana Buceta: finaliza contrato. 

Andrea Sordo: contrato en vigor.

Villadeamigo: contrato en vigor.

Carol Férez: finaliza contrato.

Stephannie: finaliza contrato.

Laurina: se retira.

Daniela Silva: finaliza contrato.

Emily Hähnel: finaliza contrato.

Raissa Mbappé: finaliza contrato.

Nati Cano: contrato en vigor. 

Amoh: finaliza contrato.

Sheila Elorza: finaliza contrato.

Auñón: finaliza contrato.

ADT: finaliza contrato.

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Tania Mocholí: finaliza contrato.

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