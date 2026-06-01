El Oviedo anuncia su primer fichaje: Pablo Saenz, azul hasta 2028

La temporada 26/27 ya está aquí, al menos la planificación de la misma. Y Así lo entiende el Real Oviedo, que por la mañana lanzó su campaña de socios y ahora acaba de anunciar su primer fichaje para la próxima temporada, el de Pablo Sáenz, extremo zurdo del Granada que se compromete hasta la temporada 2027/28.

Sáenz llega tras haber sido importante esta temporada con el Granada, club en el que participó en 1.363 minutos en Liga y ayudó con 4 goles. Además, sumó otros 253 minutos en la Copa con otro tanto. La llegada de Sáenz hace que los extremos estén ocupados ahora mismo por él, Chaira y Hassan. El Oviedo negocia estos días la firma de Jacobo, que también se mueve por esa posición, tras acabar su temporada con el Córdoba.

Así lo ha hecho oficial el club.

“El Real Oviedo ha llegado a un acuerdo con el futbolista Pablo Sáenz para que se convierta en nuevo jugador de la entidad azul hasta junio de 2028.

El jugador, de 25 años de edad, nació el 22 de mayo de 2001 en San Adrián (Navarra). Formado en las categorías inferiores del CD Calahorra, y tras un breve paso por el CD Alfaro, el atacante firmó por el Granada CF. Pese a jugar en el filial esa primera campaña, Sáenz hizo su debut con el primer equipo en la última jornada de la 2023/2024 en Primera contra el Girona FC.

Tras sumar 23 partidos la próxima temporada, el futbolista puso rumbo al Albacete Balompié en forma de cesión para seguir progresando en su carrera profesional. Después de su paso por el conjunto manchego, el atacante regresó al combinado andaluz para disputar esta campaña más de 1.600 minutos, anotar cinco goles y repartir cuatro asistencias”.