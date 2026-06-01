El Vetusta quiere repetir la fórmula del éxito: apuesta por la continuidad y cierra dos fichajes de talento

El Vetusta se quedó a las puertas de hacer historia, al caer en la última eliminatoria por el ascenso ante el experimentado Coria, que manejó mejor los tiempos. Pero la derrota no empaña una temporada de sobresaliente. Los de Aguirre partían con la vitola de novatos y compitieron hasta el último partido por ascender. Ahora, la actividad en el filial no se detiene. El Vetusta volverá a estar en manos de Aguirre, con una base ya conocida de la actual temporada -aunque con varios integrantes con posibilidades de colarse en la rutina del primer equipo- y con refuerzos en determinados puestos. De hecho, el filial ya ha cerrado la llegada de un fichaje y está cerca de hacerlo con un segundo.

El que ya ha estampado su firma con el Oviedo es Iker Navarro, central de 20 años que en la presente temporada ha sido importante en el Yeclano, de Segunda Federación. A pesar de su juventud, el zaguero ha participado en 1.481 minutos, tras jugar 21 encuentros, 17 como titular en el conjunto murciano, que finalizó la temporada en la undécima posición de su grupo de Segunda Federación.

El fichaje llega tras el seguimiento de la dirección deportiva de esta temporada. El futbolista ya estuvo el pasado fin de semana por El Requexón para conocer las instalaciones de la que será su nueva casa a partir de la próxima pretemporada. El fichaje en el centro de la defensa refuerza la idea de que en la planificación del primer equipo tendrán hueco los futbolistas con mayor proyección y precisamente en el centro de la zaga el club tiene en muy buena estima a Marco Esteban y Diego Espinosa, la pareja más habitual durante el curso.

Al fichaje de Navarro podría unirse en las próximas horas el de Jaime Fuentes, también de 20 años, interior que ha jugado en el Xerez, también en Segunda Federación. El acuerdo entre clubes es total y solo falta rubricar el traspaso. El centrocampista ha participado esta campaña en 16 encuentros con el Xerez, para sumar 461 minutos. Se espera que por sus condiciones pueda hacerse hueco y seguir creciendo en un filial como el Vetusta. Como sucede en el caso de Navarro, también los ojeadores del Oviedo han visto en directo esta campaña a Fuentes.

Continuidad de Tejón

Con estos dos primeros movimientos y la continuidad de la mayor parte de los futbolistas de la cantera, el Vetusta encarará otra campaña en Segunda Federación con el objetivo principal de formar futbolistas para el primer equipo. Esta campaña, además, se espera que la presencia de futbolistas del filial con los mayores sea más habitual que el curso pasado, en el que solo Pablo Agudín se hizo un hueco en los planes, aunque sin mucho protagonismo en el tramo final.

La idea, además, es mantener la juventud del Vetusta, que ahora mismo no tiene ningún jugador de más de 23 años con el futuro asegurado para la temporada que viene, aunque Diego Tejón puede suponer una excepción, ya que los planes del club pasan por ofrecerle continuar un año más.