Fallece a los 55 años Marco Fernández, delegado del Real Oviedo Femenino
El Real Oviedo está de luto, al conocerse en la tarde de ayer el fallecimiento de Marco Fernández Magdalena, unido al conjunto femenino en los últimos tiempos desde su rol de delegado del primer equipo, una persona muy querida en la entidad. El club lamentó su pérdida en un mensaje propagado a través de las redes sociales: "Consternados por el fallecimiento de nuestro delegado Marco Fernández Magdalena, quien también fue técnico de nuestra cantera". Sobre Marco, el club azul le define como "una persona muy especial para la familia del Real Oviedo Femenino, cuya dedicación, compromiso y cariño dejarán una huella imborrable en todos nosotros".
Y finaliza el comunicado el club carbayón de la siguiente manera: "Todo nuestro cariño y nuestro más sentido pésame a su familia y amigos en estos momentos tan difíciles. Descansa en paz, Marco". El delegado del Femenino falleció a los 55 años de edad y deja dos hijos, María y Jaime. El funeral en su memoria tendrá lugar mañana a partir de las 12.00 horas en la iglesia parroquial de San Pedro de La Felguera y la capilla ardiente está instalada en el tanatorio de Langreo, en la sala 11ª.
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