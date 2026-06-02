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Julián Calero, sobre el interés del Real Oviedo: “Estamos a ver qué pasa”

El técnico es el favorito para hacerse con el banquillo carbayón

Julián Calero

Julián Calero / Irma Collín

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O. O.

Julián Calero es el entrenador favorito para hacerse con las riendas del Real Oviedo 2026/27, en una operación desvelada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA el pasado 18 de mayo, cuando ya se apuntaba a la salida de Guillermo Almada. Ha sido uno de los favoritos desde el primer momento, en una operación que se inició en Asturias pero siempre contando con el visto bueno de Jesús Martínez desde México, al que también le gusta las condiciones del ex del Levante.

Estos días, Calero está de estreno, concretamente de su libro, “Fútbol al rescate”, y ayer fue entrevistado en Onda Cero. Durante su intervención se le preguntó por sus planes futuro y el interés del Oviedo, en particular. En plenas negociaciones para su fichaje, Calero no quiso desvelar ningún detalle y se limitó a contestar: “Sé que tenemos tres o cuatro propuestas... He hablado con varios equipos y estamos a ver qué pasa"

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