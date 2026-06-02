Julián Calero, sobre el interés del Real Oviedo: “Estamos a ver qué pasa”
El técnico es el favorito para hacerse con el banquillo carbayón
O. O.
Julián Calero es el entrenador favorito para hacerse con las riendas del Real Oviedo 2026/27, en una operación desvelada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA el pasado 18 de mayo, cuando ya se apuntaba a la salida de Guillermo Almada. Ha sido uno de los favoritos desde el primer momento, en una operación que se inició en Asturias pero siempre contando con el visto bueno de Jesús Martínez desde México, al que también le gusta las condiciones del ex del Levante.
Estos días, Calero está de estreno, concretamente de su libro, “Fútbol al rescate”, y ayer fue entrevistado en Onda Cero. Durante su intervención se le preguntó por sus planes futuro y el interés del Oviedo, en particular. En plenas negociaciones para su fichaje, Calero no quiso desvelar ningún detalle y se limitó a contestar: “Sé que tenemos tres o cuatro propuestas... He hablado con varios equipos y estamos a ver qué pasa"
Suscríbete para seguir leyendo
- Un submarinista encuentra el cadáver del joven Iyán Fariña, el avilesino de 19 años desaparecido hace una semana en la playa de Salinas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente del mercado: garantiza los mejores resultados
- Fallece una médico gijonesa de 30 años en un accidente de tráfico en Palencia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con los prismáticos más baratos del mercado: con un descuento del 12 por ciento e ideales para observar la naturaleza
- Las primeras palabras de la familia de Iyán Fariña tras el hallazgo del cuerpo: 'Es un alivio, ahora podrá descansar en paz
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la carpa para jardín o camping más barata del mercado: montaje fácil y sin herramientas gracias al mecanismo plegable
- Hablan los allegados de la médica gijonesa fallecida en un accidente en Palencia: 'Se entregaba en cuerpo y alma a la familia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera más potente y barata del mercado: disponible por menos de 50 euros