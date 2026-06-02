El Oviedo acelera en el mercado: su segundo fichaje ya es oficial

Pablo Sáenz, extremo del Granada, fue el primer fichaje en ser anunciado y tan solo un día después, el Oviedo ya ha hecho oficial su segunda incorporación. Se trata, como se esperaba, del centrocampista de 27 años Youness Lachhab, que llega libre tras acabar su contrato con el Ceuta.

Youness se compromete con los azules hasta junio de 2028 y viene reforzar una posición, la de la línea de pivotes, que sufrirá profundos cambios, ya que se espera que no sigan Sibo, Colombatto, Fonseca y Dendoncker, los cuatro jugadores puros en esa posición de la temporada que acaba de finalizar.

Así lo ha anunciado el Oviedo:

El Real Oviedo ha llegado a un acuerdo con el futbolista Youness Lachhab para que se convierta en nuevo jugador de la entidad azul hasta junio de 2028.

Nacido el 23 de abril de 1999 en El Palmar (Murcia), Youness se formó en las categorías inferiores del Real Murcia, donde comenzó a demostrar su valía desde bien temprano. Posteriormente, continuó su desarrollo en el filial de la UD Almería, compitiendo en Segunda División B y acumulando una valiosa experiencia en el fútbol semiprofesional.

En la temporada 2020/21 regresó al Real Murcia antes de incorporarse al Recreativo Granada, equipo con el que logró el ascenso a Primera Federación tras una notable etapa en Segunda Federación.

Su progresión le llevó a firmar por el CD Eldense en la campaña 2023/24. Durante dos temporadas defendió la camiseta del conjunto alicantino, participando en 25 encuentros y demostrando su capacidad para aportar equilibrio, intensidad y criterio en la medular.

El rendimiento ofrecido por el centrocampista despertó el interés de la AD Ceuta, club al que se incorporó para la temporada 2025/26. En el combinado ceutí se convirtió en una pieza fundamental dentro del esquema del equipo, disputando más de 2.500 minutos de competición oficial, además de contribuir con dos goles y dos asistencias.

Trayectoria

(2023/24) CD Eldense

(2024/25) AD Ceuta

(2025/26) AD Ceuta