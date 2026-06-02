El Oviedo anuncia su primer fichaje para el filial
El Vetusta se pone en marcha con la contratación de Iker Navarro, central procedente del Yeclano
O. O.
El Real Oviedo Vetusta también empieza a dar los primeros pasos en los despachos y esta tarde ha anunciado su primera contratación. Se trata del zaguero Iker Navarro, como informó ayer LA NUEVA ESPAÑA, que se compromete con el filial azul por las tres próximas temporadas para aumentar la competitividad en una zona, la defensa, que ya cuenta con dos centrales de garantía como Marco Esteban y Diego Espinosa.
El club lo ha hecho oficial a través de un comunicado.
El Real Oviedo ha alcanzado un acuerdo con Iker Navarro para que forme parte del filial azul durante las próximas tres temporadas.
El defensa, de 20 años y que se desempeña como central diestro, llega procedente del Yeclano Deportivo. Aunque comenzó la temporada 2025/26 en el Yeclano Deportivo B, en Tercera Federación, su gran rendimiento le permitió dar el salto al primer equipo en septiembre de 2025.
Desde entonces, Iker Navarro se consolidó en la plantilla del conjunto murciano, que militó en el Grupo IV de Segunda Federación, disputando un total de 21 encuentros oficiales. De ellos, 17 los jugó como titular y cuatro como suplente, acumulando cerca de 1.900 minutos.
Con esta incorporación, el Real Oviedo refuerza su filial con un futbolista joven, de proyección y con experiencia competitiva en primeros equipos y cantera pese a su juventud.
Datos Personales
Nombre y apellidos: Iker Navarro Alonso
Lugar de nacimiento: Yecla, Murcia
Demarcación: Central diestro
Procedencia: Yeclano Deportivo
Trayectoria: Yeclano Deportivo (Segunda Federación)
- Yeclano Deportivo B (Tercera Federación)
- Juvenil A UD Almería (División de Honor)
- Juvenil A Valencia CF (División de Honor)
- Kelme A (Liga Nacional)
Situación contractual
Además, el club ha hecho oficial la situación contractual de los futbolistas del filial de cara al próximo curso, confirmando la intención de que Diego Tejón, que acaba contrato, continúe un año más. Esta es la situación de cada futbolista.
Miguel Narváez: contrato en vigor.
Mate Sauri: finaliza cesión. Se valora su continuidad.
Adri Fernández: contrato en vigor.
Adri Lopes: contrato en vigor.
Marco Esteban: contrato en vigor.
Tejón: finaliza contrato. Se valora su continuidad.
Óscar de la Hera: contrato en vigor.
Lamine: contrato en vigor.
Cheli: contrato en vigor.
Castri: finaliza contrato.
Dieguito: contrato en vigor.
Omar Falah: contrato en vigor.
Martín: contrato en vigor.
Pablo Agudín: contrato en vigor.
Yahaya: finaliza contrato.
Lucas Antañón: contrato en vigor.
Iker Gil: finaliza cesión.
Guille Berzal: contrato en vigor.
Marcos Lopes: contrato en vigor.
Diego Espinosa: contrato en vigor.
Coballes: contrato en vigor.
Álvaro: contrato en vigor.
Enzo: contrato en vigor.
Arturo: contrato en vigor.
Marcos Sánchez: contrato en vigor.
Márquez: contrato en vigor.
Joaquín Delgado: regresa de cesión. Contrato en vigor.
Pelayo García: regresa de cesión. Contrato en vigor.
Ali: regresa de cesión. Contrato en vigor.
Pedro Álvarez: regresa de cesión. Contrato en vigor.
Michael: regresa de cesión. Contrato en vigor.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un submarinista encuentra el cadáver del joven Iyán Fariña, el avilesino de 19 años desaparecido hace una semana en la playa de Salinas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la carpa para jardín o camping más barata del mercado: montaje fácil y sin herramientas gracias al mecanismo plegable
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente del mercado: garantiza los mejores resultados
- Fallece una médico gijonesa de 30 años en un accidente de tráfico en Palencia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con los prismáticos más baratos del mercado: con un descuento del 12 por ciento e ideales para observar la naturaleza
- Las primeras palabras de la familia de Iyán Fariña tras el hallazgo del cuerpo: 'Es un alivio, ahora podrá descansar en paz
- Hablan los allegados de la médica gijonesa fallecida en un accidente en Palencia: 'Se entregaba en cuerpo y alma a la familia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera más potente y barata del mercado: disponible por menos de 50 euros