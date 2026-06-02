El Oviedo anuncia su primer fichaje para el filial

El Real Oviedo Vetusta también empieza a dar los primeros pasos en los despachos y esta tarde ha anunciado su primera contratación. Se trata del zaguero Iker Navarro, como informó ayer LA NUEVA ESPAÑA, que se compromete con el filial azul por las tres próximas temporadas para aumentar la competitividad en una zona, la defensa, que ya cuenta con dos centrales de garantía como Marco Esteban y Diego Espinosa.

El club lo ha hecho oficial a través de un comunicado.

El Real Oviedo ha alcanzado un acuerdo con Iker Navarro para que forme parte del filial azul durante las próximas tres temporadas.

El defensa, de 20 años y que se desempeña como central diestro, llega procedente del Yeclano Deportivo. Aunque comenzó la temporada 2025/26 en el Yeclano Deportivo B, en Tercera Federación, su gran rendimiento le permitió dar el salto al primer equipo en septiembre de 2025.

Desde entonces, Iker Navarro se consolidó en la plantilla del conjunto murciano, que militó en el Grupo IV de Segunda Federación, disputando un total de 21 encuentros oficiales. De ellos, 17 los jugó como titular y cuatro como suplente, acumulando cerca de 1.900 minutos.

Con esta incorporación, el Real Oviedo refuerza su filial con un futbolista joven, de proyección y con experiencia competitiva en primeros equipos y cantera pese a su juventud.

Datos Personales

Nombre y apellidos: Iker Navarro Alonso

Lugar de nacimiento: Yecla, Murcia

Demarcación: Central diestro

Procedencia: Yeclano Deportivo

Trayectoria: Yeclano Deportivo (Segunda Federación)

- Yeclano Deportivo B (Tercera Federación)

- Juvenil A UD Almería (División de Honor)

- Juvenil A Valencia CF (División de Honor)

- Kelme A (Liga Nacional)

Situación contractual

Además, el club ha hecho oficial la situación contractual de los futbolistas del filial de cara al próximo curso, confirmando la intención de que Diego Tejón, que acaba contrato, continúe un año más. Esta es la situación de cada futbolista.

Miguel Narváez: contrato en vigor.

Mate Sauri: finaliza cesión. Se valora su continuidad.

Adri Fernández: contrato en vigor.

Adri Lopes: contrato en vigor.

Marco Esteban: contrato en vigor.

Tejón: finaliza contrato. Se valora su continuidad.

Óscar de la Hera: contrato en vigor.

Lamine: contrato en vigor.

Cheli: contrato en vigor.

Castri: finaliza contrato.

Dieguito: contrato en vigor.

Omar Falah: contrato en vigor.

Martín: contrato en vigor.

Pablo Agudín: contrato en vigor.

Yahaya: finaliza contrato.

Lucas Antañón: contrato en vigor.

Iker Gil: finaliza cesión.

Guille Berzal: contrato en vigor.

Marcos Lopes: contrato en vigor.

Diego Espinosa: contrato en vigor.

Coballes: contrato en vigor.

Álvaro: contrato en vigor.

Enzo: contrato en vigor.

Arturo: contrato en vigor.

Marcos Sánchez: contrato en vigor.

Márquez: contrato en vigor.

Joaquín Delgado: regresa de cesión. Contrato en vigor.

Pelayo García: regresa de cesión. Contrato en vigor.

Ali: regresa de cesión. Contrato en vigor.

Pedro Álvarez: regresa de cesión. Contrato en vigor.

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