Rebaja para Segunda: todos los detalles de la nueva campaña de socios del Real Oviedo

Real Oviedo quiere lanzar cuanto antes a andar la temporada 2026/27, la forma más efectiva de pasar página por todo lo sucedido en los últimos meses y encarar el futuro con algo de optimismo. Se trata de regresar a Primera cuanto antes y el lema elegido para la campaña de abonados, anunciada ayer, habla de "Lo que nos hace grandes". La campaña reduce precios respecto a lo visto este pasado curso en Primera y trae novedades y un trato más intuitivo en la web.

Los precios han sufrido una rebaja importante respecto a la temporada pasada en Primera, y recuperan precios similares a los que ya había en Segunda. La temporada pasada había diferentes categorías por la antigüedad del abono, pero tomando como ejemplo las renovaciones de abonados normales, la bajada se sitúa por encima del 25% del precio. Por ejemplo, de 568 para las renovaciones normales a 390 en Anillo Azul Oeste, es decir, un 31% más barato; o de 618 en la Lángara a los 455 de ahora, un 26% menos; o de los 669 en Presidencial Baja a los 490 que pagarán ahora los abonados situados en esa zona del estadio, un descenso de cerca del 27%. La lista completa de precios puede observarse en la infografía que acompaña a esta información.

Los abonos pueden renovarse desde ayer mismo de manera online, aunque la atención presencial en el Carlos Tartiere tendrá lugar el 15 de junio para mayores de 65 años, abonados Oro y personas con movilidad reducida, y el 18 para el resto de socios que así lo necesiten. No obstante, desde el club subrayan que la web ha sufrido importantes mejoras, de manera que hacerse abonado es mucho más intuitivo y sencillo para el usuario.

La fecha límite para renovaciones es el 28 de junio. A partir de entonces, se abre el periodo para cambios de asiento (1 de julio) y será el día 6 cuando las plazas liberadas podrán ocuparse, pero solo por los que tengan el "carnet oviedista", previa renovación del mismo por 26 euros que luego serán descontados si se hacen con un abono. El 22 de julio se enviará el abono digital y el 29 será el reparto de los carnets físicos.

La entidad también ha anunciado que no habrá día del club y se incluye Vetusta, Femenino y cantera, además de descuentos del 15% en tiendas oficiales.

Otra de las principales novedades es la inclusión del abono transferible, con el que un abonado con carnet adulto puede dejar su abono a otra persona. Antes, debe solicitarlo al club.

"La historia del Real Oviedo pertenece a quienes nunca dejaron de estar, a quienes sostuvieron el escudo en los momentos más difíciles y siguieron creyendo cuando era más complicado hacerlo", señala el club azul en su comunicado antes de dar paso a las novedades de la campaña. El objetivo, como siempre, llegar al máximo número de abonados, como ha sucedido en las dos últimas temporadas.