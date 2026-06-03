"Los clubes ahora se entrevistan con cinco entrenadores, después hacen una criba... Estamos a ver qué pasa": la reflexión de Julián Calero y su candidatura al banquillo del Oviedo

El Oviedo pone el foco en la 26/27 con pasos importantes como el lanzamiento de la campaña de socios o la confirmación oficial de los dos primeros fichajes, pero aún se resisten dos nombramientos fundamentales, el del entrenador y el director deportivo. La planificación sea iniciado de una manera anómala por diversas circunstancias, pero trata el club, y el Grupo Pachuca, de avanzar cuanto antes y en los próximos días se esperan novedades, sobre todo en el caso del entrenador. Julián Calero sigue siendo el principal candidato a ocupar el banquillo del Oviedo, tal y como informó en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA el pasado 18 de mayo, ese es su deseo, y se mantiene a la expectativa, después de algunas reuniones, para que el Oviedo dé el paso definitivo. La apuesta, sea en un sentido u otro, no se espera que se dilate mucho más.

Preguntado por el interés del Oviedo en su contratación, el propio Calero hizo un análisis general de su situación en una entrevista en Radioestadio, de Onda Cero. "Me consta que mi agente tiene 3 o 4 cosas que estamos valorando… No se trata de que sea Primera o Segunda, sino que está todo en el saco. Las negociaciones con los entrenadores son muy especiales. Si quitamos a los cabezas de cartel, por ejemplo Xabi Alonso, el resto somos el mundo llano. Y con el resto, los clubes se entrevistas con cinco, después hacen una criba, van a dos, luego te hacen una oferta económica para ver si te interesa, luego te dicen con la gente que tienes que ir…", explicó Calero, "y estamos en esa primera fase, en la que he hablado con varios equipos y estamos a ver qué puede suceder". Si quiso dejar claro que su plan pasa por dirigir lo antes posible: "Mi intención es empezar la temporada, no me gustaría quedar fuera. Pero a veces no es lo que quieres, sino lo que sucede. Pero mi intención es poder entrenar porque me apetece y porque llevo unos cuantos meses fuera y no es lo mío".

Aunque no lo hiciera una referencia expresa, la descripción de Calero se ajusta a la forma de proceder del Real Oviedo en los últimos tiempos. Como se ha informado en este periódico, en Oviedo se elaboró una lista con perfiles de diferentes entrenadores que podían encajar en el proyecto azul para la próxima temporada y se envió a México. La parte más curiosa es que Cata, secretario técnico de Osasuna y pretendido para la dirección deportiva, también participó en esa lista inicial que luego Jesús Martínez puede moldear y añadir sus propios candidatos.

Desde un principio, Calero se posicionó como el mejor valorado por los rectores azules, pero Jesús Martínez mandó desde el primer momento que se tomara un tiempo de análisis de la situación antes de dar un paso definitivo, al entender que era una decisión trascendental para el futuro inmediato del club. Por eso habló el mexicano en su rueda de prensa de "dos semanas" como plazo para firmar un nuevo entrenador.

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Así que Calero permanece a la espera. Ilusionado, cuentan desde su entorno, de que la opción del Real Oviedo salga adelante. Incluso ha mandado a un segundo plano otras propuestas, algunas del extranjero. Es un entrenador que conoce bien la casa tras su paso como asistente de Fernando Hierro en la temporada 2016/17 y que siempre que ha tenido ocasión a hablado maravillas del club y la ciudad. Le seduce la oportunidad, pero de momento le toca esperar a que el proceso siga sus pasos.