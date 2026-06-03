Javier Tebas defiende la gestión de Pachuca: “Me encanta cómo dirige Jesús Martínez”
El presidente de La Liga pide “paciencia” con la labor del dueño del Real Oviedo
O. O.
Javier Tebas, presidente de LaLiga, expresó desde México que le “encanta” Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, dueño del Real Oviedo, una idea que ya ha expresado en más ocasiones y aprovecha las críticas para, como también repitió anteriormente, pedir “paciencia” con la labor de los mexicanos en el Oviedo, ahora que el equipo ha descendido a Segunda División.
El presidente de la patronal se expresó de esta manera ante el medio mexicano Récord: "No puede ser que el año pasado Jesús Martínez era el héroe y no puede ser... Hay que tener paciencia, a mí me encanta Jesús Martínez como dirige y esto es futbol".
E insistió en la idea: “No puede ser que el año pasado seas un héroe y al siguiente un villano. Hay que ser más moderado". El dirigente fue preguntado por la presencia de accionistas aztecas en España, en referencia a Jesús Martínez (a través del Grupo Pachuca) con el Real Oviedo y de con Alejandro Irarragorri (Orlegi) con el Sporting.
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