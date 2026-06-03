Julián Calero habla sobre su posible llegada al Oviedo: “Sé lo que significa el club y soy agradecido”

“He estado en el Oviedo, sé lo que significa el club y soy una persona muy agradecida por todo lo que viví, pero en el mundo del fútbol nunca se sabe qué puede pasar”. Así se expresó Julián Calero, principal candidato al banquillo del Oviedo, sobre el interés del equipo azul, durante la presentación de su libro, “Fútbol al rescate”, en la Casa de la Cultura de la localidad madrileña de Parla, de donde él procede.

Calero, uno de los nombres propios de la actualidad del Oviedo al ser en estos momentos la principal opción para ocupar el banquillo azul, atendió a LA NUEVA ESPAÑA tras el acto y habló sobre su futuro. “Tengo claro que quiero entrenar el año que viene y ojalá surja algún proyecto que me satisfaga, que me ilusione y que me permita seguir adelante”, destacó.

Calero midió al milímetro sus palabras. Es el candidato más fuerte en estos momentos, pero no el único de una lista elaborada por el Oviedo. La decisión final corresponderá a Jesús Martínez, máximo accionista del club. “¿El Oviedo? Sí, se está hablando de muchos equipos, pero tengo que tener mucho cuidado con cualquier cosa que diga. Hay otros entrenadores, otras circunstancias y uno nunca sabe cómo se desarrollarán las cosas”, señaló.

En la sala de conferencias de la Casa de la Cultura de Parla, llena a rebosar para la presentación de su libro, el Oviedo estaba presente en muchas conversaciones. Personas cercanas al entrenador aseguran la “ilusión” que le haría al técnico volver a recalar en el club azul.

En la presentación hubo muchos rostros conocidos del mundo del fútbol, como Míchel o Luis Milla. También acudieron personas reconocidas en el oviedismo. Michu, exjugador azul y actual director deportivo del Burgos, club en el que coincidió con Calero, ocupó una de las primeras filas.

El técnico habló sobre su libro, una “experiencia vital” que narra su vida con el fútbol como hilo conductor. El técnico recordó su experiencia en el 11-M, cuando, siendo policía local, se adentró en la estación de Atocha pocos minutos después de que detonara la primera bomba. “Entramos en un horror. Mucha gente murió pidiéndonos ayuda, pero pudimos sacar a otra. Eso se me quedó en el alma”, relató Calero, que junto a un compañero localizó una segunda mochila con explosivos que finalmente no llegó a estallar.

El exentrenador del Levante también habló de las “casualidades”. “Conocí a Míchel, que me llevó al Madrid; luego a Lopetegui, que me llevó al Oporto; a Hierro, que me llevó al Oviedo; y en el Oviedo a Michu, que me fichó como entrenador del Burgos. A partir de fichar por el Burgos, todo cambió”.

Hierro, extécnico del Oviedo, intervino en el acto mediante un vídeo grabado y Michu tomó la palabra al final, ya que la presentación consistió en que hablasen personas que conocen bien a Calero. “Estoy muy orgulloso de ti, te ficharía para cualquier equipo”. El acto acabó con un grito unánime: “Calero, el mejor parleño de la historia”.